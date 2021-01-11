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11 Ocak 2021 Pazartesi 09:47:00 - Güncelleme:11 Ocak 2021 Pazartesi 09:47:00

Cumhurbaşkanlığını kazanan Caparov'dan Türkiye açıklaması: Daha güçlü olacak

Kaynak: AA

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Kırgızistan'da cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Sadır Caparov, Türkiye ile ilgili yaptığı açıklamada, "Türkiye ile ilişkilerimizi bugünkünden daha güçlü kılmaya ve üst seviyelere taşımaya çaba sarf edeceğiz." dedi.

Kırgızistan’da cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Sadır Caparov, düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Caparov, Türkiye sorusuna 'ilişkilerimizi bugünkünden daha güçlü kılmaya ve üst seviyelere taşımaya çaba sarf edeceğiz.' cevabını verdi.

AA'da yer alan haberde Caparov, başkent Bişkek'te düzenlediği basın toplantıda seçmenlerine teşekkür etti.

Son 30 yılda yolsuzluğun her alana kök saldığını dile getiren Caparov, yolsuzlukla mücadelede herkesin elini taşının altına koyarak devlete destek olması gerektiğini vurguladı.

- "Eski iktidarların hatalarını yapmayacağız"

Seçmenin kendisini yolsuzlukla mücadele etmesi için göreve getirdiğini kaydeden Caparov, "Eski iktidarların hatalarını yapmayacağız. Siyasi baskılardan uzak duracağız. Hukukun üstünlüğünü ihlal edenlere göz yummayacağız." ifadelerini kullandı.

Caparov, ülkedeki sorunları çözmek için 1-2 yılın yeterli olmadığını belirterek "Siyasi istikrarın sağlanması halinde Kırgızistan'ı ekonomik krizden 3-4 yılda çıkaracağım." diye konuştu.

Seçim yarışına giren cumhurbaşkanı adaylarına ve kendisi aleyhine karalama kampanyası yürütenlere karşı kin ve nefret duygusu içinde olmadığını ifade eden Caparov, amacının ülkesinin kalkındırmak, birlik ve beraberlik sağlamak olduğunun altını çizdi.

"DAHA GÜÇLÜ OLACAK"

Caparov, Türkiye ile ilişkilerdeki beklentileriyle ilgili sorusuna, "Türkiye ile ilişkilerimizi bugünkünden daha güçlü kılmaya ve üst seviyelere taşımaya çaba sarf edeceğiz." yanıt verdi.

Kırgızistan Merkez Seçim ve Referandum Komisyonu Başkanı Nurjan Şaildabekova, kesin olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 79,18'ini alan Sadır Caparov'un cumhurbaşkanlığı seçimini kazandığını bildirmişti.

Caparov, ülkede 4 Ekim 2020'de yapılan parlamento seçimlerinin ardından düzenlenen protestolar üzerine başbakanlık görevine getirilmişti.

Etiketler : TÜRKİYE KIRGIZİSTAN Kırgızistan Merkez Seçim Sadır Caparov
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