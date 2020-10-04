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04 Ekim 2020 Pazar 14:53:00 - Güncelleme:04 Ekim 2020 Pazar 15:23:00

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Haciyev: Sözde Dağlık Karabağ Cumhuriyeti Başkanı Araik Harutyunyan ağır yaralandı

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Azerbaycan-Ermenistan arasında çatışmalar devam ederken, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Haciyev, sözde Dağlık Karabağ Cumhuriyeti Başkanı Araik Harutyunyan'ın ağır yaralandığını söyledi. Haciyev,"Araik Arutunyan, bir sığınağa saklandınız, Azerbaycan ordusu sizi orada buldu. Araik Arutunyan, Azerbaycan ordusunun nokta atışı sonucu ağır yaralandı. Aynı kader diğerlerini de bekliyor" dedi.

Azerbaycan-Ermenistan arasında çatışmalar devam ederken, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Haciyev, sözde Dağlık Karabağ Cumhuriyeti Başkanı Araik Harutyunyan’ın ağır yaralandığını söyledi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Haciyev, Bakü’de düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Ermenistan yönetiminin liderlerinin Azerbaycan’a karşı savaş suçu işlediğini vurgulayan Haciyev, "Ermeni Silahlı Kuvvetlerinin ’Smerch’ ve ’Tochka-U’ füze sistemleriyle Gence, Horadiz, Beylagan ve Terter şehirlerine düzenlediği saldırılarda ölen ve yaralanan sivil vatandaşlar var. Son günlerde Azerbaycan’ın şehir ve köylerine 10 binden fazla top mermi düştü” dedi.

“SÖZDE DAĞLIK KARABAĞ CUMHURİYETİ BAŞKANI ARAİK HARUTYUNYAN AĞIR YARALANDI”

Ermenistan tarafından Azerbaycan’ın şehirlerine parça tesirli bombaların atıldığını belirten Haciyev, ”Ermenistan terörist bir devlettir. Azerbaycan bu saldırıların hiçbirini cevapsız bırakmıyor. Ateşin işgal altındaki topraklardan sözde ’Dağlık Karabağ Cumhuriyeti’ Başkanı Araik Harutyunyan’ın emriyle açıldığı bildirildi. Araik Arutunyan’a burada hitap etmek istiyorum. Araik Arutunyan, bir sığınağa saklandınız, Azerbaycan ordusu sizi orada buldu. Araik Arutunyan, Azerbaycan ordusunun nokta atışı sonucu ağır yaralandı. Aynı kader diğerlerini de bekliyor" ifadelerini kullandı.

"HANKENDİ YAKINLARINDA DÜŞMAN TOPÇU ATEŞ NOKTALARI İMHA EDİLDİ"

Azerbaycan’a Vardenis’ten Gorus şehri yakınlarında roket atıldığını vurgulayan Haciyev, “Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarında Ermeni silahlı kuvvetlerinin varlığı tüm bölge için bir tehdittir. Ermenistan’ın yönetimi de bölge için bir tehdittir. Gence, Terter ve diğer şehirlerin halkı bu saldırılardan korkmuyor. Bütün bunlar belgelenecek ve ilgili uluslararası kuruluşlara sunulacaktır. Azerbaycan uydusunu kullanarak fırlatılan roketlerin yörüngesi netleştirilecek ve uluslararası kuruluşlara bildirecek. Hankendi yakınlarında düşmanın topçu ateş noktaları imha edildi. BM Güvenlik Konseyi kararlarına göre Ermeni silahlı kuvvetleri işgal edilen topraklardan çekilmelidir” dedi.

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