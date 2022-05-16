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16 Mayıs 2022 Pazartesi 09:57:00 - Güncelleme:16 Mayıs 2022 Pazartesi 09:58:00

İsveç'ten kritik hamle geldi! NATO görüşmeleri için Türkiye'ye diplomatlardan oluşan bir heyet gönderecek

Kaynak: AA

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "İskandinav ülkeleri terör örgütü misafirhanesi gibi. Üyeliklerine olumlu bakamayız" demesinin ardından NATO'ya üyelik görüşmeleri yürüten İsveç hükümetinden yeni bir hamle geldi. Bu gelişmenin ardından İsveç hükümeti, NATO üyeliğini görüşmek için diplomatlardan oluşan bir heyeti Türkiye'ye göndermeye karar verdiğini açıkladı.

İsveç hükümeti, NATO üyeliğini görüşmek için diplomatlardan oluşan bir heyeti Türkiye'ye göndermeye karar verdiğini açıkladı.

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, heyetin Türkiye'ye gideceğini doğrularken, iktidarda bulunan Sosyal Demokrat Parti'sinin, ülkenin NATO üyeliğine başvurması yönünde aldığı kararı değerlendirmek için çok yakında Ankara'ya bir heyet gönderileceğini belirtti.

İsveç'in NATO üyeliği başvurusuna karşı Rusya'nın tepkisini de değerlendiren Linde, ''Rusya, havsa sahamızı ihlal etti, bizim Nazi olduğumuza dair dezenformasyon kampanyaları yaptılar. Siber saldırılar artırılacaktır ve sınırımızda bir hareketlilik yaşanacaktır.'' ifadelerini kullandı.

Sosyal Demokrat Parti'nin yönetiminin dünkü toplantısından NATO'ya üyelik başvurusu yapılması kararı çıkmıştı. Bu kararla birlikte mecliste sağ partilerin de desteği ile İsveç'in NATO üyeliğine başvurusuna kesin gözüyle bakılıyor.

Öte yandan Almanya'nın başkenti Berlin'de, NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'nda, Linde ile bir araya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya'nın terör örgütü PKK/YPG'ye çok açık destek verdiğini vurgulayarak, "Bu da halkımızın hissiyatını olumsuz yönde etkiliyor, gözümüzün önünde tüm uyarılarımıza rağmen. Dolayısıyla müttefik olacak bir ülke açıkça PKK/YPG'ye, her gün bize saldıran askerlerimizi, polisimizi şehit eden, sivillerimizi şehit eden terör örgütüne destek vermemeleri gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO üyesi olmak isteyen Finlandiya ve İsveç'in terör örgütü PKK'ya desteğine dikkat çekerek 'veto' işareti vermişti. Türkiye'nin 1980 yılında Yunanistan'ın NATO'ya dönüşüne onay vererek hata ettiğini belirten Erdoğan, "Bu konuda ikinci bir yanlışı Türkiye olarak işlemek istemiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Etiketler : NATO İSVEÇ Cumhurbaşkanı Erdoğan PKK/YPG
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