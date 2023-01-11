CREA: AB'nin petrol ambargosu, Rusya'ya günde 160 milyon avro kaybettiriyor

Düşünce ve araştırma kuruluşu Enerji ve Temiz Hava Araştırma Merkezi'nin (CREA) çalışmasına göre, Rusya'nın fosil yakıt ihracatından elde ettiği gelir, ambargo ve tavan fiyat uygulamasıyla önemli ölçüde düştü.

Söz konusu uygulama, Rusya'nın ham petrol gelirlerinde yüzde 32 azalmaya yol açtı. Ambargo ve tavan fiyat uygulaması nedeniyle Rusya'nın günlük 160 milyon avro kaybettiği hesaplandı.

Gelirlerindeki düşüşe rağmen Rusya, toplam fosil yakıt ihracatından günlük 640 milyon avro kazanıyor. Öte yandan, AB'nin Rusya'dan rafine petrol ürünlerine yönelik ambargosunun 5 Şubat'ta yürürlüğe girmesiyle günlük kaybın 120 milyon avroyu bulacağı öngörülüyor.

Böylece, Rusya'ya ham petrol ve petrol ürünlerinde uygulanan yasak ve tavan fiyat, ülkenin enerji gelirlerinin günlük 280 milyon avro azalacağı tahmin ediliyor.

CREA verilerine göre, Rusya tavan fiyat kapsamındaki ham petrol sevkiyatından 3,1 milyar avro kazandı. Bu rakamın 2 milyar avroluk kısmının doğrudan Rus hükümetine giden vergi olduğu hesaplandı.

Tavan fiyatın 60 dolardan 25-35 dolar bandına düşürülmesinin, Rusya'nın petrol ihracat gelirini günde en az 100 milyon avro daha azaltacağı tahmin ediliyor.

"TAVAN FİYATIN AŞAĞI ÇEKİLMESİ VE AMBARGONUN GÜÇLENDİRİLMESİ GEREKİYOR"



CREA Baş Analisti Lauri Myllyvirta, araştırmaya ilişkin değerlendirmesinde, AB'nin petrol yasağı ve tavan fiyat uygulamasının beklendiği kadar büyük etki oluşturduğunu belirterek, "Bu da Ukrayna'nın Rusya'nın saldırganlığına karşı galip gelmesine yardımcı olacak araçlara sahip olduğumuzu gösteriyor. Tavan fiyatı kararı, Kremlin'in vergilendirilebilir petrol karlarını engelleyecek bir seviyeye indirmek ve Rusya'dan kalan petrol ve gaz ithalatını kısıtlamak için çok önemli." ifadelerini kullandı.

Sivil toplum kuruluşu Razom We Stand Kurucusu ve Direktörü Svitlana Romanko da ambargonun ilk ayına ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Fosil yakıt ihracatından elde edilen gelir, Putin'in savaşının finansal kan damarıdır. AB ve G7, bu kan bağını kesecek güce ve tüm araçlara sahip. Kremlin ile sadece güç ve para konuşur. Tavan fiyatın aşağı çekilmesi ve ambargonun uygulanmasının güçlendirilmesi gerekiyor. Fosil yakıt ihracat geliri olmadan Rusya'nın uluslararası hukuk, insan hakları ve çevreye yönelik acımasız saldırısı çökecektir. Tavan fiyat koalisyonunun daha fazla eyleme geçmesine ihtiyacımız var. Sadece tavan fiyatın düşürülmesi değil, aynı zamanda ek yaptırımların da getirilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

AB'nin deniz yoluyla ihraç ettiği Rus ham petrolüne yönelik ambargo ve varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulanması kararı 5 Aralık'tan devreye girmişti.