Çöpler ait olduğu yerde

DUTERTE 'SAVAŞ ÇIKAR' DEMİŞTİ

Kanada, 2013'te Filipinler'e bir gemi dolusu geri dönüştürülebilir çöp göndermişti. Ancak kargonun içinden sadece çöp çıktığı anlaşılmıştı. Filipinler, 2016'da konteynerlerin Kanada'ya iade edilmesini kararlaştırmıştı. Hatta Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Kanada’ya savaş tehdidinde bulunmuştu. Sabrı taşan Manila yönetimi, geçen mayısta çöpleri bir gemiye yükleyip geri göndermişti. iki ülke arasında diplomatik krize neden olan 69 konteyner, dün Kanada'nın Vancouver kenti yakınlarında bir limana ulaştı.