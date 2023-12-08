Çok sayıda İsrailli esir İsrail saldırılarında öldü

Çok sayıda İsrailli esir İsrail saldırılarında öldü

İsrail Ordu Sözcülüğünden yapılan açıklamada, Batı Şeria'nın kuzeyindeki bir askeri bölgeye ateş açıldığı belirtildi.

Olayda bir askerin yaralandığı aktarılan açıklamada, bölgede kontrol noktaları kurulduğu ve saldırganı arama çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde de saldırının, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin şehrinin güneybatısındaki Ya'bad beldesi arazisinde kurulan "Mevo Dotan" adlı yasa dışı Yahudi yerleşim birimine yakın yerde gerçekleştiği ifade edildi.

Haberde, silahlı saldırıda yaralının ayağından vurulduğu paylaşıldı.