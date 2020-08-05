  • BIST
    1078.41
  • Dolar
    6,9768
  • Euro
    8,2733
  • Altın
    455,5110
İstanbul
22 / 29
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Meteoroloji'den kritik uyarı! Aşırı sıcaklara dikkat
Bağdat'ta Yeşil Bölgeye füze saldırısı
Lübnan Kızılhaçı: Beyrut'ta meydana gelen patlamada ölenlerin sayısı 100'e, yaralananların sayısı 4 ...
Çocuk işçiliğinin yasaklanmasına ilişkin acil eylem sözleşmesi üye ülkelerce onaylandı
Yunanistan'da sığınmacıları taşıyan araç kaza yaptı: 10 ölü
Kovid-19'dan son 24 saatte Brezilya'da 1154, Hindistan ve Meksika'da 857'şer kişi öldü
Okulların açılmasıyla ilgili Yamanel'den beklenen açıklama
Brent petrol kritik sınırın üstünde
MASAK Başkanı görevden alındı
Fransız medyasından büyük övgü: Asla geri adım atmıyor
Rusya'daki Kovid-19 hastası Türk vatandaşı ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi
İnce yılbaşında partisini kuruyor: İşte merak edilen detaylar
Premier Lig'e yükselen son takım belli oldu
Küresel piyasalar yoğun veri gündemine odaklandı
Korona tedavisinde yeni dönem başlıyor! Bakanlık düğmeye bastı
Altın tüm zamanların rekorunu kırdı
ASELSAN personelini taşıyan minibüs kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var!
Dikkat çeken araştırma! Koronavirüs, insan ruhunu da vuruyor
PKK'ya yardımı belgelendi
Sisi'ye son uyarı: Libya çölleri Mısır'ı yutar
Koronavirüs salgınında son 24 saat...
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Atama kararları Resmi Gazete'de
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Lübnan açıklaması
05 Ağustos 2020 Çarşamba 09:49:00 - Güncelleme:05 Ağustos 2020 Çarşamba 09:49:00

Çocuk işçiliğinin yasaklanmasına ilişkin acil eylem sözleşmesi üye ülkelerce onaylandı

Kaynak: AA

ABONE OL

Uluslararası Çalışma Örgütü, "En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğinin Yasaklanması ve Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Acil Eylem Sözleşmesi"nin üye ülkeler tarafından onaylandığını bildirdi.

Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) internet sitesinde yer alan açıklamada, 182 sayılı "En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğinin Yasaklanması ve Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Acil Eylem Sözleşmesi" için örgütün 187'nci ve son üyesi Tonga Krallığı'nın da onayının alındığı belirtildi.

Açıklamada, sözleşmenin 21 yıl önce Uluslararası Çalışma Konferansı tarafından kabulünden bu yana "örgüt tarihinin en hızlı onaylanan sözleşmesi" olduğu ifade edildi.

"Sözleşme, mücadelede taahhüdü yansıtıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ILO Genel Direktörü Guy Ryder, sözleşmenin tüm üye ülkelerden onay almasının örgüt tarihinde bir ilk olduğunu kaydetti.

Sözleşmeyle tüm çocukların çocuk işçiliğinin en kötü biçimlerine karşı yasal korumaya sahip olduğunu vurgulayan Ryder, "Sözleşme, cinsel sömürü, silahlı çatışmada çocukların kullanımı, çocukların sağlığını, ahlakını veya psikolojik refahını tehlikeye atan diğer yasa dışı veya tehlikeli işler gibi çocuk işçiliğinin en kötü biçimleriyle mücadelede taahhüdü yansıtıyor." ifadesini kullandı.

ILO, 73 milyonu tehlikeli işlerde olmak üzere toplam 152 milyon çocuğun çalıştırıldığını tahmin ediyor.

182 sayılı sözleşmede, kölelik, zorla çalıştırma ve insan ticareti dahil olmak üzere en kötü çocuk işçiliğinin yasaklanıp ortadan kaldırılması, çocukların silahlı çatışma, fuhuş, pornografi ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi yasa dışı faaliyetlerde ve tehlikeli işlerde kullanılmasının yasaklanması öngörülüyor.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER