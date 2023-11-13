"Coca-Cola'ya devlet desteği" haberlerine yalanlama

Merkezin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarındaki "Coca-Cola'ya devlet desteği"ne ilişkin haberlerin manipülasyon içerdiği belirtildi.

Ağustos ayında 1301 yatırım teşvik belgesi düzenlendiği ifade edilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

Bazı basın yayın organlarında yer alan, "Boykotlar sürerken... Coca-Cola'ya devlet desteği!" başlıklı haberler manipülasyon içermektedir.



Ağustos ayında 1301 yatırım teşvik belgesi düzenlenmiştir. İddiaya konu teşvik de bu kapsamdadır. Verilen teşvikler hususi olarak şirket ve... pic.twitter.com/qt5JGQoRey