Rusya'dan müjde gibi aşı açıklaması

CNN'nin iddiası doğru çıktı! Rusya'dan son dakika koronavirüs aşısı açıklaması
Kaynak: AA
Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, "Gamaleya Enstitüsünün geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının klinik denemeleri tamamlandı ve kayıt prosedürü için belgeler hazırlanıyor" dedi. Geçtiğimiz günlerde CNN televizyonu, Rusya'nın aşı çalışmalarını bitirdiğini ve iki haftadan az bir süre içinde, Kovid-19 aşısına onay vermeyi planladığını duyurmuştu. Rusya, Kovid-19 aşısına onay veren ilk ülke olacak.
Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, ülkesinde Kovid-19 aşı çalışmalarıyla ilgili gazetecilere bilgi verdi.
ONAY VERME AŞAMASINA GEÇTİLER: BELGELER HAZIRLANIYOR
Gamaleya Ulusal Epidemioloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsünün geliştirdiği aşı adayının klinik denemelerinin bittiğini aktaran Muraşko, "Gamaleya Enstitüsünün geliştirdiği Kovid-19 aşısının klinik denemeleri tamamlandı ve kayıt prosedürü için belgeler hazırlanıyor" ifadesini kullandı.
ÖNCE SAĞLIK ÇALIŞANLARI VE ÖĞRETMENLER AŞILANACAK
Muraşko, aşının kaydının yapılmasından sonra ilk önce sağlık çalışanları ve öğretmenlere yapılmaya başlanacağı bilgisini paylaşarak, bu grupların aynı anda gözlem altına alınacağını belirtti.
EKİMDEN SONRA TOPLU AŞILAMA
Bakan Muraşko, Rusya Sağlık Bakanlığının ekimden itibaren daha fazla toplu aşılama yapmayı planladığını da vurguladı.
Aşının görüntüsü
BAŞKA AŞI ADAYLARI DA GÖNÜLLÜLER ÜZERİNDE DENENECEK
Vektor Viroloji Enstitüsünün geliştirdiği aşı adayının da klinik deneme aşamasında olduğunu hatırlatan Muraşko, bunun yanı sıra gelecek 1,5-2 ayda 2 aşı adayının daha gönüllüler üzerinde denenmesi için başvuru yapılmasını beklediklerini kaydetti.
KLİNİK DENEMELER 3 AŞAMADA YAPILIYOR
Bir aşının yaygın olarak kullanılabilmesi için 3 aşamada insanlar üzerinde test edilmesi gerekiyor.
Klinik denemelerin ilk aşamasında, az sayıdaki gönüllü sağlıklı denek üzerinde aşı adayının güvenli olup olmadığı ve olası yan etkileri araştırılıyor.
İkinci aşamada, güvenilirliği doğrulanan aşı adayının etkinliği 100’den fazla denek üzerinde test ediliyor.
Üçüncü ve son aşamada ise aynı işlem, birkaç bin denekle tekrarlanıyor. Tüm bu süreç, aylar ve hatta yıllar alabiliyor.
139 AŞI ADAYI KLİNİK DENEMEDE
Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, 28 Temmuz itibarıyla dünya genelinde Kovid-19'a karşı 25 aşı adayı klinik öncesi geliştirme aşamasında, 139 aşı adayı ise klinik deneme aşamasında bulunuyor.
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