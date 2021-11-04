CNN Yetkilisi siyasi operasyonu itiraf etti

Medya eliyle yapılan siyasi operasyonlar dünyanın dört bir yanında. CNN'in teknik müdürü Charlie Chester'ın gizli kamera görüntüleri ile ifşa oldu. Dünyanın gündemine oturan videoda Chester, CNN kanalı olarak Trump'ın görevden alınmasına odaklandıklarını söylüyor.

Aksam.com.tr'nin Daily Mail'den aktardığı habere göre, CNN International'ın teknik müdürü Charlie Chester, hızla yayılan gizli kamera görüntülerinde Trump'ın görevden alınmasında kanal olarak odak olduklarını söylüyor.

Sosyal medyada ortaya çıkan görüntülerde, yönetici görüntülerde eski ABD Başkanı Donald Trump'ı devirmek için çalıştıklarını itiraf etti. Chester, "Trump'ın görevden alınmasına odaklanmıştık. Bu bizzat söylenmedi ama olan biten buydu" dedi.