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04 Kasım 2021 Perşembe 14:57:00 - Güncelleme:04 Kasım 2021 Perşembe 14:57:00

CNN Yetkilisi siyasi operasyonu itiraf etti

Kaynak: Aksam.com.tr

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Kitleleri kendi gayeleri ve ajandaları doğrultusunda yönlendirebilmek için kullanılan medya kuruluşlarının son örneği CNN oldu. Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın iktidar döneminde birçok kez sözlü tartışmaya da girdiği kuruluşun Trump'a karşı güçlerin odak medyası olduğu birinci ağız tarafından dile getirildi.

Medya eliyle yapılan siyasi operasyonlar dünyanın dört bir yanında. CNN'in teknik müdürü Charlie Chester'ın gizli kamera görüntüleri ile ifşa oldu. Dünyanın gündemine oturan videoda Chester, CNN kanalı olarak Trump'ın görevden alınmasına odaklandıklarını söylüyor.

Aksam.com.tr'nin Daily Mail'den aktardığı habere göre, CNN International'ın teknik müdürü Charlie Chester, hızla yayılan gizli kamera görüntülerinde Trump'ın görevden alınmasında kanal olarak odak olduklarını söylüyor.

Sosyal medyada ortaya çıkan görüntülerde, yönetici görüntülerde eski ABD Başkanı Donald Trump'ı devirmek için çalıştıklarını itiraf etti. Chester, "Trump'ın görevden alınmasına odaklanmıştık. Bu bizzat söylenmedi ama olan biten buydu" dedi.

Etiketler : Donald Trump Chester seçim abd
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