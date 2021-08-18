CNN muhabiri düzeltti: Taliban'la örtünmedim

Taliban'ın ülkeyi ele geçirmesi sonrası çarşafla yayın yapmaya başlayan CNN International muhabiri Clarissa Ward, sosyal medyada daha önce başı açık yaptığı yayına dair görüntülerle ilgili açıklama yaptı.

Ward, 'Üstteki fotoğraf özel bir yerleşkenin içinde. Alt taraftaki ise Kabil'in ele geçirdiği Taliban sokaklarında. Daha önce de saçlarım tamamen kapalı olmasa da başörtüsü takardım" dedi.