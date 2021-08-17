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17 Ağustos 2021 Salı 13:01:00 - Güncelleme:17 Ağustos 2021 Salı 13:01:00

CNN muhabiri, dolaşıma giren fotoğraflarıyla ilgili konuştu: "Bu kıyaslama doğru değil"

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CNN International muhabiri Clarissa Ward, sosyal medyada dolaşıma giren iki kare fotoğrafıyla ilgili konuştu. Bir fotoğrafta saçının açık olması, diğer fotoğrafta ise kapalı olmasıyla ilgili yorumlara yanıt veren Ward, "Bu kıyaslama doğru değil." dedi.

CNN International'ın Afganistan muhabiri Clarissa Ward, sosyal medyada dolaşıma giren iki fotoğrafıyla ilgili konuştu.

Bir fotoğrafın özel bir yerleşkede çekildiğini, diğerinin ise Kabil sokaklarında çekildiğini belirten Ward, "Bu kıyaslama doğru değil." diyerek duruma açıklık getirdi.

Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yapan Clarissa Ward şunları kaydetti:

"Bu kıyaslama doğru değil. Üstteki fotoğraf, özel bir yerleşkenin içinde; alttaki ise Taliban kontrolündeki Kabil'de çekildi. Her ne kadar saçımı tamamen kapatmasam da önceden de Kabil sokaklarında başörtüsü takıyordum. Arada bir fark var, ama bu kadar keskin değil."
Etiketler : Clarissa Ward afganistan Kabil sokakları açık kapalı
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