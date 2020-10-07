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07 Ekim 2020 Çarşamba 00:42:00 - Güncelleme:07 Ekim 2020 Çarşamba 00:42:00

Clinton'un Trump planı, eski CIA direktörünün not defterinde

Kaynak: AA

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ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğünün Kongre'ye sunduğu eski CIA Direktörü Brennan'ın notlarında, Demokrat aday Clinton'ın dikkatleri kendi e-mail skandalından uzaklaştırmak için Trump'ı Rusya ile ilişkilendirme planından bahsettiği ortaya çıktı.

ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğünün Kongre'ye sunduğu eski Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü John Brennan'ın notlarında, 2016 başkan seçimlerinde Demokrat aday Hillary Clinton'ın dikkatleri kendi e-mail skandalından uzaklaştırmak için Donald Trump'ı Rusya ile ilişkilendirme planından bahsettiği ortaya çıktı.

Ulusal İstihbarat Direktörü John Ratcliffe, eski CIA Direktörü Brennan'ın el yazılı notları üzerindeki gizliliği kaldırarak Kongreye sundu.

Henüz kamuoyu ile paylaşılmayan notlara ulaşan Amerikan Fox New televizyonu, Brennan'ın eski Başkan Barack Obama'ya, Clinton'ın Trump'ı Rusya ile ilişkilendirme planı konusunda brifing verdiğini tespit etti.

Obama'ya verilen brifingden sonra Brennan, el yazısı ile aldığı notlarında "Rusların seçime yönelik faaliyetlerine dair ek bilgi edindiklerini" yazdığı belirtildi.

Notlarda Brennan, "Clinton'ın dış politika danışmanlarından birinin Trump'ın itibarını sarsmak için bu faaliyetlerin Trump lehine Rusya güvenlik birimlerince yapıldığını iddia ederek bir skandal çıkarılabileceğini teklif ettiği ve Clinton'ın ise bunu onayladığını" yazdığı kaydedildi.

Brennan ayrıca notlarında 28 Temmuz 2016'da Obama'nın kendisine Trump'ın kampanyası ile Rusya arasında herhangi bir ilişki bulunduğuna dair delil toplanmasını istediğinin de yer aldığı ifade edildi.

Dışişleri Bakanı iken şahsi e-mailini devletin diplomatik işleri için kullandığı ortaya çıkan Clinton, bu konuda soruşturma geçirmişti.

Trump'ın 2016 kasımda seçimi kazanmasından kısa bir süre sonra ise Rusya'nın Trump lehine ABD seçimlerine karıştığı iddiası gündeme gelmişti.

Bir süre sonra bu iddialar soruşturmaya dönüşürken, Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı emekli general Michael Flynn, Rusya ile ilişkisi olduğu gerekçesiyle görevinden istifa etmek zorunda kalmıştı.

Savcı Robert Mueller tarafından yönetilen soruşturmada Rusya'nın seçime karışmaya teşebbüs ettiği ancak Trump'ın lehine bir etkide bulunduğunun tespit edilmediği ortaya çıkmıştı.

Demokratlar ise Trump'ı Temsilciler Meclisinde soruşturmayı engellemeye çalıştığı gerekçesiyle "görevi kötüye kullanma" ve "adaleti engelleme" suçlarından yargılamıştı. Yargılama sonucunda Trump suçlu bulunduysa da bu süreç Başkanı azletmeye evrilmemişti.

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