Çipras yine haddini aştı! Türkiye'ye karşı skandal sözler sarfetti

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Yunanistan Başbakanı Alexis Çipras, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerine ilişkin yaptığı sözde açıklamada, "Türkiye kışkırtıcı davranışlarını sürdürürse, katı önlemler alacağız." dedi.



Türkiye'nin Akdeniz'deki faaliyetlerini "provokasyon" olarak nitelendiren Çipras, bölgeye ikinci geminin de gönderilmesini, "zayıflık" olarak değerlendirdi.



Yunanistan silahlı kuvvetlerinin bir planı olduğunu belirten Yunanistan Başbakanı, "Oraya ulaşamayacaklar çünkü onları engelleyeceğiz. Yunanistan, egemen haklarını savunabilecek hakim bir ülke." ifadelerine yer verdi.