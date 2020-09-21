Çin'in tehdidine açık cevap! 'Karşılık vereceğiz'

Bölgede gerçekleşen son saldırıda Çin'e ait iki bombardıman uçağı ve 16 savaş uçağı cuma günü Tayvan Boğazı'nın orta hattını geçerken cumartesi günü Çin'den gelen 19 askeri uçağın Tayvan'ın hava savunma tanımlama bölgesine uçmasıyla bölge Çin unsurlarınca çevrelendi.

Tayvan Savunma Bakanlığı, buna karşılık Tayvan ordusunun, Çin uçaklarına telsiz uyarıları vererek gözetleme ve hava savunma unsurlarını seferber ederek yanıt verdi.

Askeri bir kaynak CNA'ya yaptığı açıklamada, Çin'den gelen artan tehdidin ortasında, Tayvan'ın savaş uçağı pilotlarının havada düşman tehditlerine müdahale etme protokolünü takip etmelerini sağlamak için Hava Kuvvetleri Muharebe Komutanlığı'nda bir dizi brifing düzenledi.

Tayvan ordusu, Çin'in sık sık saldırılarının ardındaki niyetin ne olduğunu bilmiyor, ancak Tayvan'ın pilotlarının yanlışlıkla bir boğazlar arası savaşı tetikleyebilecek herhangi bir eylemini önlemek istediğini söyledi.

Askeri bir kaynağın CNA'ya yaptığı açıklamada, Çin'in artan tehdit ve ihlallerinin ortasında, Tayvan'ın savaş uçağı pilotlarının havada düşman tehditlerine müdahale etme protokolünü takip etmelerini sağlamak için Hava Kuvvetleri Muharebe Komutanlığı'nda bir dizi brifing düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, Tayvan ordusunun, Çin'in sıklıkla gerçekleştirdiği saldırıların ardındaki niyetin ne olduğunun bilinmediği, ancak Tayvan pilotlarının yanlışlıkla bir boğazlar arası savaşı tetikleyebilecek herhangi bir eylemini önlemek istediklerini ifade edildi.

Tayvan'ın bölgede ilk saldırıyı gerçekleştirmeyeceği, ancak kendini savunma hakkını kullanacağı ve "ateş edilirse kesinlikle karşılık verileceği" aktarıldı.

Tayvan ordusunun, boğaz boyunca büyüyen tehdit dolayısıyla bölgedeki savunma kapasitesini artırma çabalarını sürdüreceği belirtildi.

(star.com.tr)