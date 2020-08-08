08 Ağustos 2020 Cumartesi 07:03:00 - Güncelleme:08 Ağustos 2020 Cumartesi 08:38:00
Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Kaynak: AA
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Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Çin Deprem Ağları Merkezi, merkez üssü, Turfan kentine bağlı Toksun ilçesi olan depremin, yerin 20 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı.
Bölgedeki Urumçi, Korla ve Çangci gibi çeşitli yerlerde de hissedilen depremde, şu ana kadar can veya mal kaybı olmadığı bilgisi paylaşıldı.
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