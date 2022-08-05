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Çin'in Paris Büyükelçisi, Tayvan'a askeri operasyon ihtimali olduğunu söyledi
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05 Ağustos 2022 Cuma 17:16:00 - Güncelleme:05 Ağustos 2022 Cuma 17:16:00

Çin'in Paris Büyükelçisi, Tayvan'a askeri operasyon ihtimali olduğunu söyledi

Kaynak: AA

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Çin'in Paris Büyükelçisi Lu Shaye, Tayvan'a askeri operasyon ihtimalinin bulunduğunu belirtti.

Fransız BFMTV kanalının konuğu olan Lu, Tayvan ile ilgili son dönemde yaşanan gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çin'in Tayvan'a askeri operasyon ihtimalinin bulunduğunu ifade eden Lu, bunun Tayvanlılara karşı bir operasyon olmayacağının altını çizdi.

Lu, Tayvan'da halkın beyninin yıkandığını iddia ederek, "Birleşmeden sonra, yeniden eğiteceğiz. Eminim ki o zaman Tayvan nüfusu yine birleşme taraftarı olacak. (Tayvanlılar) yine vatansever olacak." ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine gazetecinin "Tehdit yoluyla mı?" sorusuna Lu, "Tehditle değil yeniden eğitimle" diye cevap verdi.

Lu, 20 yıl önce Tayvanlıların çoğunlukla Tayvan'ın Çin topraklarına yeniden katılmasından yana olduklarını belirterek, "Demokratik İlerici Parti'nin (DPP) çok fazla Çin karşıtı propagandası yapması" nedeniyle bugün adadakilerin buna karşı çıktığını ileri sürdü.

Pelosi'nin Tayvan'a ziyareti için "gereksiz provokasyon" yorumu

Lu, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaret etmesinin "çok fazla tehlike ve kriz yarattığını" ve "gereksiz provokasyon" olduğu değerlendirmesinde bulundu.

"Tansiyonu" artıranın Çin değil Pelosi'nin ziyareti olduğuna vurgulayan Lu, bu provokasyona cevap verdiklerini kaydetti.

Etiketler : çin tayvan operasyon
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