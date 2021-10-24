VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İşte 10 elçinin Kavala çağrısının arkasındaki güç!
9. Boğaziçi Film Festivali Başladı
Kabine yarın toplanıyor! Kritik başlıklar masada
Çin'in Kovid-19 planı deşifre oldu!
Türkiye'den Dubai çıkarması!
Gözler Suudi Arabistan'dan gelecek kararda!
MSB duyurdu! Bir saldırı girişim daha engellendi
Türkiye'den dışa bağımlılığı bitirecek hamle!
Bakan Soylu duyurdu! ''Meclis'teki arkadaşlarınıza bırakırız''
Diriliş Ertuğrul oyuncusundan kötü haber!
Türkiye'den büyük altın rezervi keşfi! Ve tarih belli oldu
Dünyaca ünlü oyuncu görüntü yönetmenini öldürmüştü... Ses kayıtları ortaya çıktı
Başkan Erdoğan'ın masasına gelen dikkat çeken anket!
Ordu'da büyük skandal. Kur'an-ı Kerim ve Türk Bayrağı sayfalarını konfeti yapıp sahaya attılar
Avcılar'da meydan dayağı: Aile meselesi karışmayın!
CHP'li Ünal Çeviköz yine şaşırtmadı!
Kolombiya'da Escobar'dan sonra en büyük uyuşturucu operasyonu
Dünyanın en yaşlısıydı... Koruma altındaki maymun öldü
Marmara Denizi'nde kaza! İki gemi çarpıştı
Biden'a Türkiye mesajı! Özür gibi 29 Ekim tasarısı
Kandil'den ittifak talimatları!
Film gibi operasyonda yeni detaylar ortaya çıktı!
Meteorolojiden 4 bölge için uyarı
Hürjet, Malezya yollarında
24 Ekim 2021 Pazar 14:05:00 - Güncelleme:24 Ekim 2021 Pazar 14:36:00

Çin'in Kovid-19 planı deşifre oldu!

ABONE OL

Çin ile ilgili çok konuşulacak yeni bir iddia geldi. İstihbarat yetkilileri Çin'in yeni planı hakkında raporunu yayınladı.

Dünyanın koronavirüs ile mücadelesi sürerken Çin ile ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Ulusal Karşı İstihbarat ve Güvenlik Merkezi tarafından hazırlanan rapor Çinli şirketlerin ABD ve Avrupa biyoteknoloji sektörüne yatırım yaptığına dikkat çekti. Raporda 'Çin Koronavirüs testleri ile veri tabanı oluşturuyor' uyarısına yer verildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre Ulusal Karşı İstihbarat ve Güvenlik Merkezi tarafından hazırlanan rapor Çinli şirketlerin ABD ve Avrupa biyoteknoloji sektörüne yatırım yaptığına dikkat çekti.

Aynı rapor, Çin'in biyoteknoloji firması satın alımlarıyla küresel genetik veri tabanı oluşturduğu konusunda uyarıyor.'Çin'in COVID-19 planı' olarak tarif edilen bu durum le Pekin yönetiminin on milyonlarca kişinin genetik bilgilerine erişebileceğinden korkuluyor.

'Çin'in COVID-19 planı' olarak tarif edilen bu durum le Pekin yönetiminin on milyonlarca kişinin genetik bilgilerine erişebileceğinden korkuluyor.

Raporda Çin'in askeri üstünlük elde etmek adına teknoloji hakimiyetini kullanma çabasında olduğu ve bu durumun ABD sağlık sektörünün Pekin'e bağımlı hale getirebileceği bilgisinin altı çizildi.

Son dönemde en gergin dönemini yaşayan Çin - ABD ilişkileri bir süredir dünyanın gözünü pasifik bölgesine çevirmesine neden olmuş durumda.

EMEKLİ AMİRAL TARİH VERİP UYARMIŞTI

ABD'li emekli amiral James Stavridis ve gazeteci Elliot Ackerman'ın kaleme aldığı'2034: A Novel of the Next World War' (2034 Dünya Savaşı senaryosu) isimli kitap, geçtiğimiz dönemde yeni bir dünya savaşı çıkarma potansiyeline sahip bölge olarak Güney Çin Denizi gösterilmişti.

Söz konusu kitap böyle bir savaşın yaşanması durumunda hangi silahların kullanılabileceği hakkında da bilgiler sunuyor. Buna göre, savaş alanına otonom yani insansız askeri araçlar hakim olacak.

Stavridis ve Ackerman konvansiyonel savaşın yanı sıra böyle bir çatışmada bir ilk yaşanacağı görüşünde. İkiliye göre, bu ölçekte bir savaşta iki tarafta 'düşman sistemleri'ni saf dışı bırakmak için geniş çaplı hack saldırıları düzenleyecek.

Etiketler : COVID-19 planı çin korona Hürriyet
Nostaljik gece

Nostaljik gece
Birbirlerini takipten çıktılar

Birbirlerini takipten çıktılar
Tatlıses aşka geldi

Tatlıses aşka geldi
Berlin Kapalıçarşı'da

Berlin Kapalıçarşı'da
Akraba çıktılar

Akraba çıktılar
Senfonik gece

Senfonik gece
Turistlerden yoğun ilgi

Turistlerden yoğun ilgi
Podyumda fena düştü

Podyumda fena düştü
Gurur duyuyoruz

Gurur duyuyoruz

EN ÇOK OKUNAN HABERLER