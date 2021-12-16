VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklayacak!
Çin'in karbon ticareti piyasası büyüyor
Blinken: F-35 ve İHA konusunda BAE ile ilerlemeye hazırız
Bakan Çavuşoğlu: Serdar Kılıç'ı Ermenistan Özel Temsilcisi olarak görevlendireceğiz
AB, dijital platformlara katı kurallar getirecek
Dışişleri'nden Yunanistan'a 'casusluk' tepkisi
İngiltere'de Kovid-19 salgınında 'bu yılın en yüksek vaka sayısı' kaydedildi
Fed faiz kararını açıkladı
Hatırlatma dozu süresi 3 aya indirildi
Bakan Çavuşoğlu'nun BAE'de yoğun diplomasi trafiği
Türkiye'de 19 bin 872 yeni vaka tespit edildi
Şentop: Libyalı kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz
Omicron Avrupa'yı etkisi altına alabilir
Bahçeli: CHP Genel Başkanı'nın çabaları beyhudedir
BDDK, sahte hesaplara karşı uyardı
Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı: Gündem 'omicron'
Başkan Erdoğan, Libya ve BAE heyetlerini kabul etti
Savaş gemilerinin vurucu gücü olacak!
İlginç yasak sona erdi! Van kedilerini artık sevebilirsiniz
20 bin sözleşmeli sağlık personeli alım kılavuzu yarın yayımlanacak
Dünyayı korkutan güç! Göreve hazırlanıyor
İşte PKK'nın Avrupa'daki merkezi!
Üslubu tepki çekti! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a saygısızlık
Farkımızı ortaya koyduk! Dünya devi açıkladı
16 Aralık 2021 Perşembe 00:05:00 - Güncelleme:16 Aralık 2021 Perşembe 00:05:00

Çin'in karbon ticareti piyasası büyüyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Çin'de 16 Temmuz'da açılan Şanghay Çevre ve Enerji Borsası'ndaki karbon ticareti hacminin 100 milyon tonu aştığı açıklandı.

Şinhua ajansının haberine göre, borsadaki karbon ticareti hacmi 102. işlem günü sonunda 107 milyon tona, işlemlerin toplam parasal değeri ise 4,43 milyar yuana (695 milyon dolar) ulaştı.

Ekimde ortalama 2,64 milyon ton olan günlük işlem tutarı dün 14,88 milyon tona ulaşarak rekor kırdı.

ÇİN YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ TAKAS EDİYOR

En fazla karbon salımına yol açan ülke konumundaki Çin, yükümlülüklerinin takas edilmesi yoluyla karbon salımını azaltma hedefi doğrultusunda Şanghay Çevre ve Enerji Borsası'nı 16 Temmuz'da faaliyete geçirmişti.

Etiketler : Çin Karbon emisyonu şinhua
Sevgiliye ithaf

Sevgiliye ithaf
'Bir Zamanlar Çukurova'yla dönüyor

'Bir Zamanlar Çukurova'yla dönüyor
Küstüm size!

Küstüm size!
Kadir İnanır yarın taburcu olacak

Kadir İnanır yarın taburcu olacak
Hafıza kaybı yaşamış

Hafıza kaybı yaşamış
Melis'i tiye aldı

Melis'i tiye aldı
'Ranchera Müziğinin Kralı' hayatını kaybetti

'Ranchera Müziğinin Kralı' hayatını kaybetti
Yıldız'ı kıskanıyorum

Yıldız'ı kıskanıyorum
Kerem'den sürpriz proje

Kerem'den sürpriz proje

EN ÇOK OKUNAN HABERLER