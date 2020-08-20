Gizli üsse giren denizaltı uyduya yakalandı!

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20 Ağustos 2020 Perşembe 13:08:00 - Güncelleme:20 Ağustos 2020 Perşembe 13:22:00

Sır gibi saklanan yeraltı üssüne denizaltı girenken görüntülendi

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Güney Çin Denizi'nin kuzey ucundaki Hainan Adası'nda 'mağara' gibi kamufle edilmiş üsse büyük bir denizaltının girdiği görüntülendi. Yulin Deniz Üssü nükleer denizaltı filosuna ev sahipliği yapıyor. 2000 yılından beri yapım aşmasında olan yeraltı üssüyle ilgili bilgiler sır gibi saklanıyor.

Özel dünya görüntüleme şirketi Planet Labs tarafından Güney Çin Denizi'ndeki Hainan Adası'nda çok ilginç bir görüntü yakalandı.

ABD'nin Küresel Medya Ajansı tarafından finanse edilen Radio Free Asia tarafından paylaşılan fotoğrafta, Hainan Adası'ndaki Yulin Deniz Üssü dışında büyük bir denizaltının 'mağara' gibi kamufle edilmiş bir üsse girdiği görülüyor.

Görüntüde, iki küçük tekneyle mağaranın girişinde duran denizaltı, Radio Free Asia'nın sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Radio Free Asia'ya göre, denizaltı muhtemelen Shang sınıfı nükleer güç saldırı denizaltısı olarak bilinen bir Type 093.

Halk Kurtuluş Ordusu Donanması (PLAN), ABD Donanması'nın envanterinde Los Angeles sınıfı denizaltılarının boyut ve kabiliyetine kabaca eşdeğer olan altı Type 093 denizaltıya sahip.

Hainan Adası'nın Güney Çin Denizi'ne bakan güney kıyısında yer alan Yulin, PLAN'ın nükleer denizaltı filosuna ev sahipliği yapıyor. 2000 yılından beri yapım aşamasında olmasına rağmen, yeraltı üssü ile ilgili bilgiler sır gibi saklanıyor.

Çin, deniz kuvvetlerini dağların içine saklamak için deniz mağarası kullanan tek ülke değil. Stockholm'ün yaklaşık 20 mil güneyinde bulunan İsveç'in Muskö deniz üssü, bir zamanlar muhripler ve denizaltılar için üç rıhtımı olan son derece gizli bir tesisti.

Sovyetler Birliği, Karadeniz merkezli denizaltılara hizmet vermek için Kırım'daki Balaklava'da benzer bir tesis kurdu.

(star.com.tr)

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