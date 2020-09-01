  • BIST
    1067.26
  • Dolar
    7,3693
  • Euro
    8,8273
  • Altın
    470,7720
İstanbul
19 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Mazhar Alanson isyan etti: Vurun ulan vurun, ben kolay ölmem
Türk polisi yakalar! Polisin kovaladığı hırsız 3 kilometre sonra yakalandı, çalınan telefon sahibine ...
Efsane futbolcu Ronaldo'dan Trabzonspor formalı poz
ROKETSAN'dan büyük başarı! Silah kombinasyonları ihtiyaca göre değiştirilebilecek
Rusya'da koronavirüs bilançosu! 1 milyonu aştı
Bespoke Tailoring'de yeni isim: Hakan Gürsoy
Türkiye'den Meis Adası açıklaması: Kaybeden Yunanistan olur
Alman siyasetçi Friedhelm Ost'tan Türkiye'ye övgü: Alınan önlemler örnek olmanın ötesinde
Macron'a Lübnan'da protesto şoku!
Başkan Erdoğan Adli Yıl Açılış Töreni'nde konuştu: Artık bıktık bu gölge oyunlarından
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Hakkari'deki kazada 1 askerimiz şehit oldu
Bakan Selçuk 'Nasıl güzelsiniz bir bilseniz' notuyla paylaştı
Türkiye'nin en akıllı yolu, Başkan Erdoğan'ın da katılımıyla 4 Eylül'de açılıyor
Maduro 100'ün üzerinde muhalefet liderini affetti
Terör örgütü PKK'ya siber darbe! 'Mezopotamia Hackers' gözaltında
Bakan Albayrak: Çiftçilerimizin ve üretimin daima yanındayız
DEAŞ'a büyük darbe! Sözde Türkiye Emiri yakalandı ve tutuklandı
David Silva'nın koronavirüs testi pozitif çıktı
Çin'in geliştirdiği koronavirüs aşıları ocak ayında Endonezya'da kullanılacak
ABD'nin gazetesi Washington Post'tan dikkat çeken Türkiye yazısı: Osmanlı'dan bu yana ilk
ABD'li vekilden Türkiye'ye koronavirüs yardımı teşekkürü:Türk toplumumun desteği bizleri sevindirdi
Koronadan dünya genelinde can kaybı 854 bin 775'e çıktı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan 'Adli Yıl' mesajı
Bakan Selçuk açıkladı! Ödemeler 8 Eylül'de başlıyor
01 Eylül 2020 Salı 10:21:00 - Güncelleme:01 Eylül 2020 Salı 10:21:00

Çin'in geliştirdiği koronavirüs aşıları ocak ayında Endonezya'da kullanılacak

Kaynak: AA

ABONE OL

Endonezya, Çinli şirket tarafından geliştirilen yeni Kovid-19 aşısını ocak ayı içerisinde kullanmaya hazırlanıyor.

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, yaptığı açıklamada, tedarikine ilişkin anlaşma yaptıkları Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden (BAE) alacakları potansiyel Kovid-19 aşısını ocak ayında kullanmaya başlayacaklarını belirtti.

Ülkede 170 milyon kişinin aşılanmasının planlandığını söyleyen Widodo, herkesin iki kez aşılanacak olması nedeniyle toplam aşı ihtiyaçlarının 340 milyon doz olduğunu kaydetti.

Widodo, devlete ait ilaç şirketi Bio Farma’nın üzerinde çalıştığı Kovid-19 aşısının ise 2021 yılı ortalarında üretime hazır olmasını beklediklerini ifade etti.

Normalleşme sürecinde kısıtlamaların kaldırılmasıyla vakaların giderek arttığına dikkat çeken uzmanlar, yıl sonuna kadar ülkedeki toplam vaka sayısını 500 bine ulaşmasını öngördüklerini belirtiyor.

Endonezya’nın yaklaşık 2 bin gönüllüyle Çinli ilaç şirketi Sinovoc Biotech’in "CoronaVac" adıyla geliştirdiği Kovid-19 aşı adayına ilişkin üçüncü aşama klinik çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan bir başka Çinli şirket Sinopharm da, Vuhan Viroloji Enstitüsü ve Vuhan Biyoloji Ürünleri Enstitüsü iş birliğinde geliştirdiği Kovid-19 aşı adayının 3. aşama klinik denemenin çalışmalarına temmuzda BAE’nin başkenti Abu Dabi'de başlamıştı.

Toplam vaka sayısının 174 bin 796’ya ulaştığı Endonezya’da bugüne kadar 7 bin 417 kişi hayatını kaybetti, 125 bin 959 kişi iyileşti.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER