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29 Ekim 2020 Perşembe 22:39:00 - Güncelleme:29 Ekim 2020 Perşembe 22:56:00

Çin'in dünyanın başına bela ettiği koronavirüste son rakam 45 milyonu aştı

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Çin'in Wuhan kentinde başlayıp hızla dünyaya yayılan ve tüm ülkeleri etkisi altına alan koronavirüs salgınında vaka sayısı 45 milyonu aştı.

AA'nın "Worldometer" internet sitesinden aktardığı habere göre, vaka sayısı dünya üzerinde 45 milyonu aştı. Öte yandan Kovid-19 nedeniyle dünya genelinde 1 milyon 183 bin 78 kişi yaşamını yitirdi, 32 milyon 856 bin 483 kişi virüsü yenerek, sağlığına kavuştu.

Dünyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 45 milyonu geçti.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan Kovid-19 salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 45 milyon 64 bin 700 oldu.

ABD, 9 milyon 148 bin 462 vaka sayısıyla birinci sırada yer alırken, bu ülkeyi 8 milyon 71 bin 189 vaka ile Hindistan, 5 milyon 474 bin 840 vaka ile Brezilya, 1 milyon 581 bin 693 vaka ile Rusya, 1 milyon 235 bin 132 vaka ile Fransa, 1 milyon 194 bin 681 vaka ile İspanya, 1 milyon 130 bin 533 vaka ile Arjantin, 1 milyon 41 bin 935 vaka ile Kolombiya, 965 bin 340 vaka ile İngiltere ve 906 bin 863 vaka ile Meksika, 894 bin 928 vaka ile Peru izliyor.

Kovid-19 nedeniyle dünya genelinde 1 milyon 183 bin 78 kişi yaşamını yitirdi, 32 milyon 856 bin 483 kişi virüsü yenerek, sağlığına kavuştu.

Etiketler : çin koronavirüs kovid-19 son durum vaka sayısı dünyada son durum
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