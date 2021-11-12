Çin F-35 maketlerini vuruyor

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12 Kasım 2021 Cuma 12:30:00 - Güncelleme:12 Kasım 2021 Cuma 12:30:00

Çin'in, ABD'nin F35 savaş uçaklarının maketlerini yaptırdığı iddiası

Kaynak: AA

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Japonya'nın F-35 savaş uçaklarını Misawa Hava Üssü'ne konuşlandırması sonrası Çin, ABD menşeili F-35 savaş uçaklarının maketlerini inşa ederek hedef talimi yaptı. Öte yandan Çin, geçtiğimiz günlerde Taklamakan Çölü'nde ABD donanmasına ait gemilerin maketlerini de inşa edip hedef talimi yapmıştı.

Çin'in Taklamakan Çölü'nde ABD'ye ait uçak gemisi ve muhrip gemilerin maketlerini inşa ettirdiği iddiasının ardından bu kez de hedef talimi için "F-35" tipi savaş uçaklarının maketlerinin yapıldığı iddia edildi.

Askeri teknoloji dergisi Kanwa International Journal tarafından yayımlanan uydu görüntülerinde, Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) Füze Gücünün ülkenin kuzeybatısındaki Sincan Uygur Özerk Bölgesindeki Korla Atış Üssü olduğu iddia edilen bölgede F-35 savaş uçaklarının maketleri tespit edildi.

Dergi, maketlerin, "Dong Fıng 16" (DF-16) ve "Dong Fıng 21C" (DF-21C) tipi orta erimli güdümlü füzeler için atış hedefi olarak kullanıldığını, dolayısıyla ABD'nin Japonya'daki hava üslerine yönelik tehdit mesajı verdiğini ileri sürdü.

1000 ila 2000 kilometreye kadar erimi olan füzelerin tüm Japonya'yı menziline alabileceğine dikkat çekilen haberde, PLA'nın bunu ABD Deniz Piyadelerinin Iwakuni Adası'ndaki hava üssüne "F35B", Japonya Öz Savunma Hava Kuvvetlerinin ise Misawa Hava Üssü'ne "F-35A" tipi uçakları yerleştirmesine tepki olarak yaptığı iddia edildi.

ABD'li uydu görüntüleme şirketi Maxar, 8 Kasım'da Çin'in kuzeybatısında Taklamakan Çölü olduğu ileri sürülen bölgede uçak gemisi ve muhrip gemi maketlerinin görüldüğü uydu fotoğraflarını yayımlamıştı. Bağımsız askeri düşünce kuruluşu ABD Donanma Enstitüsü, gemi tertibatı ve bazı silah sistemlerinin detaylarının seçildiği mavi renkteki maketlerin, atış hedefi olarak konumlandırıldığını, uçak gemilerini hedef alan güdümlü füzeleri test etmek için kullanıldığını kaydetti.

Etiketler : ÇİN F-35 MAKET ABD F35B
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