Çin'e ait gemiler Japon kara sularına girdi! Bölgeden ayrılma uyarısında bulundular
Kaynak: AA
Çin'e ait gemilerin Japonya kara sularına girmesiyle iki ülke arasındaki gerilim tavan yaptı. Çin gemilerine karşı, Japonya Sahil Güvenliği, bölgeyi terk etmeleri uyarısında bulundu.
Japonya, Çin'e ait sahil güvenlik gemilerinin, Doğu Çin Denizi'ndeki tartışmalı Senkaku Adaları etrafında, Japon ulusal kara sularını ihlal ettiğini bildirdi.
Okinawa eyaletinin Naha ilçesindeki 11. Bölge Sahil Güvenlik Karargahı açıklamasına göre, Çin'e ait iki sahil güvenlik gemisi, Japon ulusal kara sularını ihlal etti.
Bölgedeki Minamikojima Adası'nın 20 kilometre güneyine kadar gelen Çin gemilerine karşı, Japonya Sahil Güvenliği, bölgeyi terk etmeleri uyarısında bulundu.
- TARTIŞMALI ADALAR
Doğu Çin Denizi'nde, Japonya'nın "Senkaku", Çin'in de "Diaoyü" olarak adlandırdığı takımadalar 5 ada ve 3 kayalıktan oluşuyor.
Mülkiyeti Japonya'da olan, Çin'in ise hak iddia ettiği, üzerinde kimsenin yaşamadığı adacıklar, uzun süredir egemenlik tartışmalarına neden oluyor.
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