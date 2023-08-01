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01 Ağustos 2023 Salı 18:33:00 - Güncelleme:01 Ağustos 2023 Salı 18:33:00

Çin'den ulusal seferberlik çağrısı

Kaynak: AA

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Çin Devlet Güvenlik Bakanlığı, hükümetin casuslukla mücadele çalışmalarına halkın tüm kesimlerinin dahil edilmesi gerektiğini belirterek, "ulusal seferberlik" çağrısında bulundu.

Çin Komünist Partisinin (ÇKP) yayın organı Global Times'ın haberine göre, Çin Devlet Güvenlik Bakanlığının resmi WeChat hesabından casuslukla mücadele konusuna ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, casuslukla mücadele çalışmalarına katkı sağlamaları için toplumun tüm kesimlerinin seferber edilmesinin önemine dikkati çekildi.

"Açık ya da gizli tüm çalışmaların birleştirilmesi" gerektiği vurgulanan açıklamada, casuslukla mücadeledeki mevcut durum "ciddi ve karışık" olarak nitelendirildi.

Açıklamada, ulusal güvenliği güçlendirmek amacıyla tüm devlet organlarının ve halkın "casusluğa karşı çeşitli güvenlik önlemlerini uygulaması" için çağrıda bulunuldu.

Ulusal güvenlik kurumlarının casusluk ihbarı almaları için irtibatlarını halka duyurması gerektiği ifade edilen açıklamada, aynı zamanda "hassas bilgileri ihbar eden kişilerin gizliliğinin sağlanması gerektiğine" işaret edildi.

Çin'in yenilenen casuslukla mücadele yasasında, "Tüm devlet organları, silahlı kuvvetler, siyasi partiler, halk, işletmeler ve diğer sosyal kuruluşlar, casusluk faaliyetlerini önlemek, durdurmak ve ulusal güvenliği korumakla yükümlüdür." ifadesi yer alıyor.

Çin Devlet Güvenlik Bakanlığı, ülkenin istihbarat birimlerinin bağlı olduğu birim olarak biliniyor.

Etiketler : çin çin ulusal seferbelik siber güvenlik
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