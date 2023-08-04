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04 Ağustos 2023 Cuma 18:09:00 - Güncelleme:04 Ağustos 2023 Cuma 18:09:00

Çin'den Ukrayna-Rusya savaşının çözümü için barış elçisi adımı

Kaynak: IHA

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Çin Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'daki krizi çözmek üzere Suudi Arabistan'ın Cidde kentine barış elçisi göndereceğini açıkladı.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, Ukraynalı ve batılı diplomatlar ile yaklaşık 40 ülkenin yetkilileri barışçıl müzakereler için bu hafta sonu Cidde'de bir araya gelecek. Rusya'nın yer almayacağı görüşmelere Çin de barış elçisi yollayacak. Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Çin Avrasya İşleri Özel Temsilcisi Li Hui'nin Ukrayna'daki krizin barışçıl çözümüne ilişkin uluslararası müzakerelerde bulunmak üzere Suudi Arabistan'ın Cidde kentine gideceği belirtildi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, "Çin, Ukrayna'daki krizin politik bir yolla çözülmesi için uluslararası toplum ile yapıcı bir rol oynamaya hazır" dedi.

ÇİN'İN RUSYA İLE İLİŞKİLERİ

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş başladığından beri Rusya ile diplomatik ve ekonomik ilişkileri güçlendiren Çin, Ukrayna'daki işgalin sonlandırılması için yapılan uluslararası çağrıları reddetmesiyle biliniyor. Çin, geçtiğimiz haziran ayında Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da düzenlenen barış görüşmelerine katılmamıştı.

Etiketler : çin rusya ukrayna
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