Çin'den, Kahramanmaraş merkezli depremde hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Pekin'deki olağan basın toplantısında, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,4 büyüklüğündeki depremle ilgili gelişmeleri yakından izlediklerini belirterek, "Hayatını kaybedenler için başsağlığı, yaslı ailelerine sabır diliyoruz. Umarız evlerini en kısa sürede yeniden inşa ederler." dedi.

Çin'in Türkiye'deki diplomatik temsilciliği ve konsolosluklarının en kısa zamanda acil durum mekanizmasını devreye sokacağını ve depremden etkilenen Çin vatandaşları ile ilgili bilgi toplayacaklarını dile getiren Sözcü Mao, şunları kaydetti:

"Şu ana dek (Çin vatandaşlarından) can kaybı bildirilmedi. Sahadaki durumu yakından izliyoruz ve ihtiyaç duyan vatandaşlara konsolosluk koruması sağlayacağız. Vatandaşlarımıza depremin artçı etkilerine karşı dikkatli olmalarını tavsiye ediyoruz."