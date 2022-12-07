Çin'den Japonya'ya 'iş birliği arayan partner olalım' çağrısı

Kyodo ajansına göre, Japonya ve Çin merkezli kuruluşlarca Tokyo'da düzenlenen "Çin-Japon Forumu'na", Asya ülkelerinin temsilcileri ve uzmanlar katıldı.

Çin Dışişleri Bakanı Vang, foruma gönderdiği video mesajda, Japonya'ya, ABD'nin Çin'i küresel ekonomiden ayrıştıracak hamlelerine yardım etmemesi çağrısında bulundu.

İki ülkeyi "ebedi komşu" olarak niteleyen Vang, Çin-Japon ekonomik ve ticari ilişkilerine yönelik kötü niyetli kargaşalara karşı uyanık olunması gerektiğini belirtti.

Bakan Vang, "sıfır toplamlı oyun tuzağı"na düşmek yerine, Çin ve Japonya'nın "iş birliği arayan partnerler" olmaları gerektiğini kaydetti.

Vang, "Birbirimize içtenlik ve anlayışla davranmalıyız. Ne 'kamplar arası' çatışmalara girmeli ne de 'sıfır toplamlı oyun tuzağına' düşmeliyiz." dedi.

"Bölgenin barış ve refahından sorumlu iki büyük güç"

Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa da video mesajında, birçok iş birliği alanının varlığına rağmen iki ülke ilişkilerinin meydan okumalarla karşılaştığını söyledi.

Hayaşi, "bölgenin barış ve refahından sorumlu iki büyük güç" olarak nitelediği iki ülkenin, samimi diyalog ile yapıcı ilişkiler için çaba göstermesi gerektiğini dile getirdi.

İki ülke arasında 1972'de "ebedi barış ve dostluk ilişkilerinin kurulmasına" ilişkin tebliğ imzalanmıştı.

Japonya ve Çin, bu yıl, ikili diplomatik ilişkilerinin normalleşmesinin 50. yılını kutluyor.