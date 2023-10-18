Çin'den İsrail'e kınama
Kaynak: AA
Çin, Gazze'de el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlenen saldırıyı kınadı
Çin, İsrail'in, Gazze Şeridi'nde 17 Ekim'de el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği, 471 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı kınadı.
Dışişleri Bakanlığı, olayla ilgili sorulan soruya verdiği yazılı yanıtta, İsrail-Filistin çatışmasında sivillerin korunması ve insani felaketin önlenmesi için acil ateşkes çağrısında bulundu.
Açıklamada, "Çin, olay nedeniyle şok içindedir. Gazze'deki hastaneye yönelik ağır can kaybına yol açan saldırıyı kınıyoruz. Kurbanlar için taziyemizi sunuyor, yaralılara şifa diliyoruz. Savaşa son vermek için acil ateşkes yapılması, sivillerin korunması ve insani felaketin önlenmesi çağrısı yapıyoruz." ifadelerine yer verildi.
İsrail'in, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine 17 Ekim'de düzenlediği saldırıda 471 kişi hayatını kaybetmiş, 28'i ağır 342 kişi yaralanmıştı.
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