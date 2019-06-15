Çin'den Hong Kong'un askıya alma kararına destek

  • Bist 100
    90.787
  • Dolar
    5,9025
  • Euro
    6,6388
  • Altın
    254,5580
İstanbul
22 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Jandarmaya yamaç paraşütlü kutlama Jandarmaya yamaç paraşütlü kutlama
Karabük'te mantar zehirlenmesi şüphesi: 1 ölü Karabük'te mantar zehirlenmesi şüphesi: 1 ölü
Lavanta ile gelen sağlık Lavanta ile gelen sağlık
Evden 7 kamyon çöp çıktı! 2 günde temizlenebildi Evden 7 kamyon çöp çıktı! 2 günde temizlenebildi
Damat en mutlu gününde kadın giysisiyle çorap yıkadı Damat en mutlu gününde kadın giysisiyle çorap yıkadı
Annesine bıçakla saldıran uyuşturucu bağımlısı şahıs, eniştesi tarafından vuruldu Annesine bıçakla saldıran uyuşturucu bağımlısı şahıs, eniştesi tarafından vuruldu
Restore edilen Balkanlar'ın en eski Türk camisi ibadete açıldı Restore edilen Balkanlar'ın en eski Türk camisi ibadete açıldı
Meteorolojiden sağanak uyarısı: Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteorolojiden sağanak uyarısı: Bu illerde yaşayanlar dikkat!
Ümraniye’de dehşet evi! Cinayetin perde arkasında uyuşturucu çıktı Ümraniye’de dehşet evi! Cinayetin perde arkasında uyuşturucu çıktı
Fenerbahçe seriyi 2-2'ye getirdi Fenerbahçe seriyi 2-2'ye getirdi
Cep telefonuyla kadını görüntüleyen şüpheliye ev hapsi Cep telefonuyla kadını görüntüleyen şüpheliye ev hapsi
Sağlık Bakanlığından kan nakli için yeni adım Sağlık Bakanlığından kan nakli için yeni adım
Rumların boru hattı hüsranı! Doğal gaz taşıma planları suya düştü Rumların boru hattı hüsranı! Doğal gaz taşıma planları suya düştü
Üvey oğluna şiddetle suçlanan baba: Merdivenden düştü Üvey oğluna şiddetle suçlanan baba: Merdivenden düştü
Başkan Erdoğan yurda döndü Başkan Erdoğan yurda döndü
Engelli çocuğu olan babaların evlat sevgisi duygulandırıyor Engelli çocuğu olan babaların evlat sevgisi duygulandırıyor
'Zamanını Aşan Medeniyet: Özbekistan' sempozyumu başladı 'Zamanını Aşan Medeniyet: Özbekistan' sempozyumu başladı
Libya'da UMH ile Hafter güçleri arasındaki çatışmalar devam ediyor Libya'da UMH ile Hafter güçleri arasındaki çatışmalar devam ediyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden 'makam aracı' açıklaması İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden 'makam aracı' açıklaması
Gelecek ay yaşanacak güneş tutulması birçok soru işaretini ortadan kaldırabilir Gelecek ay yaşanacak güneş tutulması birçok soru işaretini ortadan kaldırabilir
75 yaşında üniversite sınavına girdi 75 yaşında üniversite sınavına girdi
Kuveyt'te bazı siyasi hareketler Bahreyn çalıştayının boykot edilmesini istedi Kuveyt'te bazı siyasi hareketler Bahreyn çalıştayının boykot edilmesini istedi
Mamadou Samassa resmen Sivasspor'da Mamadou Samassa resmen Sivasspor'da
Çin'den Hong Kong'un askıya alma kararına destek Çin'den Hong Kong'un askıya alma kararına destek

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

15 Haziran 2019 17:16 | Cumartesi

Çin'den Hong Kong'un askıya alma kararına destek

Çin, Hong Kong'un zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasal düzenlemeyi askıya alma kararını desteklediğini duyurdu.

Çin Dışişleri Bakanlığı, Hong Kong Özel Yönetim Bölgesi'nde zanlıların ana kara Çin'e iadesini kolaylaştıran yasal düzenlemenin askıya alınma kararını desteklediğini açıkladı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gıng Şuang, yaptığı açıklamada Pekin yönetiminin Hong Kong Özel Yönetim Bölgesi Baş yöneticisi Carrie Lam'ın yasal düzenlemeyi askıya alma kararını desteklediğini ve bu karara saygı duyduğunu bildirdi.

Öte yandan Hong Kong'da aktivistlerin pazar günü oldukça büyük bir gösteri düzenlemeyi planladığı belirtildi.

Sivil İnsan Hakları Cephesi lideri Jimmy Sham, tasarının askıya alınma kararını yeterli görmediklerini dile getirerek, Lam'ın tasarıyı tamamen çekmesi gerektiğini ifade etti.

Başyönetici Carrie Lam, yaptığı basın toplantısında, tasarının toplumda çok büyük fikir ayrılıklarına yol açtığını ifade ederek, yasal düzenlemenin askıya alındığını açıklamıştı.

Yasal düzenlemeye karşı gerçekleştirilen geniş katılımlı protestolarda 11 gösterici gözaltına alınmıştı. Bazı noktalarda göstericiler ile güvenlik güçleri arasında yaşanan arbede sonucunda 79 kişi yaralanmıştı.

Gösterilerde protestoculara plastik mermi, biber gazı ve göz yaşartıcı gaz kullanılmıştı.

İade yasası için önerilen değişiklik

Protestolara sebep olan, şüphelilerin Çin'e iadesini kolaylaştıran yasal düzenlemeler 3 Nisan'da Meclise sunulmuştu.

Düzenlemeler, zanlıların Çin ana karası, Çin'in Makao Özel İdari Bölgesi ve Tayvan'a iadesini kolaylaştırıyor.

Hong Kong Parlamentosunda, geçen ay değişikliğe karşı çıkan milletvekilleriyle değişiklik yanlıları arasındaki kavgada çok sayıda milletvekili yaralanmıştı.

Muhalifler, iade yasasında yapılacak bu değişikliğin, Hong Kong'un özgürlüklerini ortadan kaldıracağını savunurken, Hong Konglu yetkililer bir cinayet zanlısının Tayvan'a iadesi için bu değişikliğin yapılması gerektiğini belirtiyor.

Muhalifler yasanın çıkması halinde bunun, Çin'in Hong Kong'daki siyasi muhalifleri hedef almasıyla sonuçlanacağından endişe ediyor. 

Öte yandan Hong Kong'da yüzlerce hukukçu tasarıya karşı sessiz yürüyüş gerçekleştirmişti. 

Hong Kong, 1898'de imzalanan "kira sözleşmesiyle" uzun yıllar İngiltere hakimiyetinde kaldıktan sonra 1997'de Çin'e devredilmişti. İmzalanan ortak deklarasyon çerçevesinde Hong Kong'a, 2047 yılına kadar Çin'e sadece dış politika ve savunma gibi alanlarda bağlı kalarak "tek ülke, iki sistem" politikasıyla idari bağımsızlığını ve yapısını koruma hakkı tanınmıştı. 

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde Mart 2017'de yapılan başyönetici seçiminden zaferle çıkan Carrie Lam, Temmuz 2017'de Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in huzurunda Pekin merkezi hükümeti ve Hong Kong halkına bağlılık yemini ederek görevi selefi Leung Chun-ying'den devralmıştı.

(AA)

Ümraniye’de dehşet evi! Cinayetin perde arkasında uyuşturucu çıktı
Meteorolojiden sağanak uyarısı: Bu illerde yaşayanlar dikkat!
Rumların boru hattı hüsranı! Doğal gaz taşıma planları suya düştü
Devlet Bahçeli İstanbul'a Mehter Marşı ile giriş yaptı
Ornella Muti'ye Putin cezası!
Son dakika... PKK'ya darbe üstüne darbe! İşte Pençe'de son durum
'Montaj' olduğunu iddia etmişleri! Yeni görüntüler ortaya çıktı
60 yıllık eşini hayata böyle döndürmeye çalıştı... İşte Türkiye'yi ağlatan o görüntü
Denize batırılan yolcu uçağına dalış yapıldı
Türk polisi okulunu şaşıran öğrenci için harekete geçti! İşte o görüntüler...
Bosna Savaşında diri diri yakılan kurbanlar anıldı
Son Dakika... Türkiye'den AB'nin Med7 zirve bildirisine sert tepki
Putin'den Şi Cinping'e doğum günü hediyesi: Rus dondurması
Ve Muğdat Çelik imzayı atıyor! Sürpriz anlaşma
Siyam ikizlerinin YKS heyecanı
Siverek'te arazi kavgası ve kaza: 6 ölü
Ben Bilirim diyenlerin programı 360 ekranlarında
Bahçeli'den ABD'nin skandal 'F-35' mektubuyla ilgili flaş açıklama!
Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), BenimBabam etiketiyle Babalar Günü'ne özel hazırladığı videoyu sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Başkan Erdoğan'dan Tacikistan'da 'Kudüs' mesajı
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ