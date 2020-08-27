Çin'den gerilimi artıracak hamle! Güney Denizi'nde füzeler denedi

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27 Ağustos 2020 Perşembe 13:55:00 - Güncelleme:27 Ağustos 2020 Perşembe 13:58:00

Çin'den gerilimi artıracak hamle! Güney Çin Denizi'nde füze denemesi

Kaynak: AA

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ABD, Güney Çin Denizi'nde askeri eylemlere karıştıkları gerekçesiyle Çinli 24 şirketi ve bazı Çin vatandaşlarını yaptırım listesine aldı. ABS'nin kararın hemen ardından Çin'in, Güney Çin Denizi'nde 'taşıyıcı katil' dahil iki füze denemesi yaptığı iddia edildi. Askeri analistler 'taşıyıcı katil' olarak anılan DF-21D'nin, ABD güçlerine saldırmak için geliştirilmiş olabileceğini bildirdi.

South China Morning Post'un Çin ordusundan adı açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberine göre, DF-26B ve DF-21D füzeleri Hainan ve Paracel adaları arasında hedeflenen bir bölgeye fırlatıldı.

Askeri analistler "taşıyıcı katil" olarak anılan DF-21D'nin, ABD güçlerine saldırmak için geliştirilmiş olabileceğini ileri sürüyordu.

Denemelerin, Pekin yönetiminin, ABD'ye ait U2 casus uçağının, Çin'in kuzey kıyısındaki tatbikat sırasında "uçuşa yasak bölgeye" girdiğini bildirmesinin hemen ardından yapılması dikkati çekti.

Çin Savunma ve Dışişleri Bakanlıkları ise konuyla ilgili açıklama yapmadı.

- "GÜNEY ÇİN DENİZİ" SORUNU

Çin, 1947'de yayımladığı "Dokuz Hattı" adı verilen haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'inde egemenlik iddiasında bulunuyor. Yer altı kaynakları açısından zengin bölgedeki hak iddiaları başta Filipinler olmak üzere aralarında Vietnam, Brunei ve Malezya'nın da bulunduğu kıyı komşusu ülkelerle egemenlik ihtilafına yol açıyor.

Pekin'in tartışmalı sularda inşa ettiği yapay adalar üzerinde kurduğu üsleri silahlandırdığı iddiaları, ABD ve bölge ülkeleriyle arasında gerginliğe sebep oluyor.

Uluslararası Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla verdiği kararda, Çin'in, Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına karar vermişti.

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