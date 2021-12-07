Üs kurma iddialarına cevap!

Çin'in Atlas Okyanusu'na daimi bir askeri üs kurmayı planladığı iddialarına yanıt verildi. Çinli askeri uzman The Wall Street Journal'ın iddiasının doğru olmadığını söyledi.

Aksam.com.tr'nin Çin devlet medyası CGTN'den aktardığı habere göre, Çinli askeri uzman, pazar günü The Wall Street Journal 'da yayımlanan Çin'in Atlantik Okyanusu'nda ilk kalıcı askeri üssünü kurma planına ilişkin raporun doğru olmadığını ve ABD'nin Çin tehdidini abartmak için yaptığı son hamle olduğunu söyledi.

İsmi verilmeyen uzman Global Times'a Wall Street Journal makalesinin doğru olmadığını söyledi. Uzman, ABD'nin Çin'in "Çin tehdidi" teorisini şişirmek için denizaşırı askeri üsler inşa etmesiyle ilgili bilgileri sık sık abarttığını söyleyerek, ABD'nin Çin'i siyaset, ekonomi veya askeri olmak üzere birçok cephede kuşatma isteğinin olduğunu belirtti.

Öte yandan Çin'in denizaşırı bir destek üssü kurmayı planlasa bile, 80'den fazla ülkede 800'e yakın askeri üssü olan ABD ile kıyaslanamayacağının altının çizildiği açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"ABD istihbaratına atıfta bulunan önceki raporlar, Çin'in Sri Lanka, Afganistan ve Tacikistan sınır bölgesi, Arjantin ve Abu Dabi'de askeri üsler inşa ettiğini veya inşa etmeyi amaçladığını iddia etti. Ancak gerçek şu ki, Çin'in Cibuti'de bulunan ve aynı zamanda Çin'in ilk denizaşırı üssü olan sadece bir denizaşırı destek üssü var. Üs, Ağustos ayında inşa edilerek faaliyete geçmiş ve 26 Kasım 2015'te Çin Milli Savunma Bakanlığı, Cibuti ile bir destek tesisi inşası için görüşmelerini açıklamıştı. Analistler, bu, Çin'in ikinci denizaşırı üssünü kurması durumunda, önceden ve açık bir şekilde bilgi yayımlayacağı anlamına geliyor."

Çin-Afrika ilişkisi

Anadolu Ajansının haberine göre, Afrika kıtasında ana borç veren ülke konumunda bulunan Çin, kıta ülkelerini kendisine borçlandırarak "farklı bir sömürgecilik modeli denemekle" suçlanıyor.

ABD merkezli William&Mary's Küresel Araştırma Enstitüsüne bağlı AidData verilerine göre, Çin, 2000-2017 döneminde toplamda 843 milyar dolar borç vererek dünyanın en alacaklı ülkesi konumunda bulunuyor.

Afrika kıtasıyla 2019'da 208 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşan Çin, Afrika'nın en önemli ticaret ortağı olmaya devam ediyor.