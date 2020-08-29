Çin'den ABD'ye tehdit gibi uyarı: Askeri kaza çıkabilir

Çin Halk Kurtuluş Ordusundan (PLA) yapılan açıklamada, ABD savaş gemisi USS Mustin'in Çin karasularına izinsiz girdiğini açıklamış ve ABD'nin bu hareketini kınadığını duyurmuştu.

Star.com.tr'de yer alan habere göre, PLA'nın USS Mustin'in Çin deniz sınırlarını ihlal ettiğini iddia etmesinin ardından, Çin tarafı olayı "kışkırtıcı davranış" olarak nitelendirerek "askeri kaza" olasılığına karşı uyarıda bulundu.

Olaya ilişkin açıklamalarda bulunan PLA Güney Alan Komutanlığı sözcüsü Li Huamin, şu ifadeleri kullandı:

"ABD tarafı uluslararası hukuk kurallarını göz ardı ederek, defalarca Güney Çin Denizi'nde sıkıntılara neden oldu. Seyrüsefer özgürlüğü bahanesiyle seyir hegemonyası kuruyor. ABD'yi bu tür kışkırtıcı davranışları durdurmaya ve olası askeri kazaları önlemek için denizcilik eylemlerini kısıtlamaya çağırıyoruz."

ABD Donanması ise, "seyrüsefer özgürlüğü" ilkesine hatırlatarak, USS Mustin'in rutin bir görev yürüttüğüne dikkat çekti. Çin tarafından yöneltilen tüm suçlamalar ise, reddedildi.

Washington'a göre, güdümlü füze destroyeri USS Mustin, bölgedeki kritik nakliye yollarının serbest ve açık kalmasını sağlamak için Paracel Adaları civarında yelken açtı.

Ancak Pekin, olayı egemenliğinin ihlali olarak gördüğünü ve askeri güçlerinin, "izin almadan Çin'in karasularına girdikten" sonra gemiyi takip etmek ve ona eşlik etmek zorunda kaldığını açıkladı.

ABD'YE AÇIK UYARI!

Çin, 26 Ağustos'ta Güney Çin Denizi bölgesinde iki füze ateşlemiş, Pentagon bu hareketi, "bölgeyi istikrarsızlaştırıcı eylem" olarak niteleyip kınamıştı. Çin tarafı, "ABD'ye açık bir uyarı gönderdiğini" açıklamıştı.

İki ülke arasındaki gerginlikler, ABD'nin bölgeyi uluslararası bir ulaşım rotası olarak kabul ederek sık sık serbest seyrüsefer görevleri yürüttüğü Güney Çin Denizi'nin sularında yaşanan tartışmalar arasında kızışıyor.

Pekin, suların çoğunu kendi deniz sınırının içinde görüyor. Bu iddia Vietnam, Filipinler, Malezya ve Tayvan tarafından da reddediliyor.