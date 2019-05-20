Çin'den ABD'ye 'Güney Çin Denizi’nde provokasyona son ver' çağrısı

  • Bist 100
    86.771
  • Dolar
    6,0297
  • Euro
    6,7402
  • Altın
    247,7017
İstanbul
16 / 24
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
İran ile ilgili AB, BM ve ABD'den peş peşe açıklamalar geldi İran ile ilgili AB, BM ve ABD'den peş peşe açıklamalar geldi
Hazine ve Maliye Bakanlığı: Kulüplerin finansal süreçleri ile ilgili tasarrufumuz yok Hazine ve Maliye Bakanlığı: Kulüplerin finansal süreçleri ile ilgili tasarrufumuz yok
İBB: 643 yöneticiye karşılık bin 717 makam aracı ifadesi gerçek dışı İBB: 643 yöneticiye karşılık bin 717 makam aracı ifadesi gerçek dışı
Kruse’ye dev talipler Kruse’ye dev talipler
Mircea Lucescu ağır basıyor Mircea Lucescu ağır basıyor
Olcay veda ediyor Olcay veda ediyor
İmparator faktörü İmparator faktörü
40 milyon dolarlık jest 40 milyon dolarlık jest
4 yaşında 6 arkadaşını kurtardı 4 yaşında 6 arkadaşını kurtardı
Mustafa Cengiz: Mali durumu en iyi kulübüz Mustafa Cengiz: Mali durumu en iyi kulübüz
Binali Yıldırım, Twitter'dan davet ettiği aileyle iftar yaptı Binali Yıldırım, Twitter'dan davet ettiği aileyle iftar yaptı
Kereviz suyuyla mide yanmasına son Kereviz suyuyla mide yanmasına son
Fırtına Deresi'nde yıkım gerginliği Fırtına Deresi'nde yıkım gerginliği
Ortak üretime Rusya'dan destek Ortak üretime Rusya'dan destek
İftar sofrası İftar sofrası
Yardımlaşmanın sembolü: Sadaka taşı Yardımlaşmanın sembolü: Sadaka taşı
İmam-ı Azam'ın hoşgörüsü İmam-ı Azam'ın hoşgörüsü
Hamza Hamzaoğlu: Herkesin kendisini sorgulamasını istiyorum Hamza Hamzaoğlu: Herkesin kendisini sorgulamasını istiyorum
Başkan Erdoğan: Türk Konseyi'nin mevcut yapısını korumasını istiyoruz Başkan Erdoğan: Türk Konseyi'nin mevcut yapısını korumasını istiyoruz
Seyyahlığın müjdelendiği mabet: Ahi Çelebi Camii Seyyahlığın müjdelendiği mabet: Ahi Çelebi Camii
Allah'a adanmış 10 gün: İtikaf Allah'a adanmış 10 gün: İtikaf
Ersun Yanal: En büyük arzumuz başarılı Fenerbahçe'yi oluşturmak Ersun Yanal: En büyük arzumuz başarılı Fenerbahçe'yi oluşturmak
THY 86. yılını kutluyor THY 86. yılını kutluyor
Sarar çiftinin evindeki soyguncular yakalandı Sarar çiftinin evindeki soyguncular yakalandı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

20 Mayıs 2019 13:41 | Pazartesi

Çin'den ABD'ye 'Güney Çin Denizi’nde provokasyona son ver' çağrısı

Çin, ABD donanmasına bağlı bir destroyerin Güney Çin Denizi’nde hak iddia ettiği bölgeye yaklaşmasına tepki göstererek Washington yönetimini "bu tür provokatif eylemlere son vermeye" çağırdı.

Çin, ABD donanmasına bağlı bir destroyerin Güney Çin Denizi’nde hak iddia ettiği bölgeye yaklaşmasına tepki göstererek Washington yönetimini "bu tür provokatif eylemlere son vermeye" çağırdı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lu Kang, başkent Pekin’de düzenlediği olağan basın toplantısında, ABD donanmasına bağlı "USS Preble" adlı destroyerin Huangyan Adası'na (Scarborough Resifi) 12 milden fazla yaklaşmasına ilişkin, "ABD’ye ikili ilişkilere ve bölgenin barış ve istikrarına zarar vermekten kaçınması için güçlü şekilde bu tür provokatif eylemlere bir an önce son verme çağrısı yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Burada bir kez daha vurgulamalıyım ki ABD savaş gemisi ilgili eylemiyle Çin’in egemenliğini ihlal etmiş, ilgili alanın barış, güvenlik ve iyi düzenini bozmuştur. Çin kesinlikle buna karşı çıkıyor." diyen Sözcü Lu, herhangi bir ülkenin "seyrüsefer ve uçuş serbestisi" adı altında Çin’in ve Güney Çin Denizi bölgesindeki ülkelerin egemenlik ve güvenlik çıkarlarına zarar vermesine kesinlikle karşı çıktıklarını dile getirdi.

Lu, USS Preble’in Huangyan Adası'na yaklaşması sonrası Çin donanmasının ABD savaş gemisini bölgeden ayrılması için uyardığını kaydederek ülkesinin ulusal egemenliğini, güvenliğini savunmak ve Güney Çin Denizi’nin barış ve istikrarını korumak için gerekli tüm önlemleri almaya devam edeceğini vurguladı.

ABD donanmasından 7. Filo Sözcüsü Binbaşı Clayton Doss, gün içinde "güdümlü füze destroyeri USS Preble'in, Güney Çin Denizi'nde Serbest Dolaşım Operasyonu (FONOP) yürüttüğünü, uluslararası hukukun geçerli olduğu sulara erişim ve ölçüsüz denizcilik iddialarına karşı koymak için Scarborough Resifi'nin 12 deniz mili açığında seyrettiğini" açıklamıştı.

Güney Çin Denizi'nde Filipinler'in 190 kilometre batısında yer alan Scarborough Resifi'nin zengin balıkçılık sahalarıyla çevrili olduğu ifade ediliyor. Resif üzerinde hem Çin hem de Filipinler hak iddia ediyor. 

Güney Çin Denizi

Çin, 1947'de yayımladığı haritayla egemenlik ihtilaflarının yaşandığı Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde hak iddiasında bulunurken, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede başta Filipinler olmak üzere aralarında Vietnam, Brunei ve Malezya'nın da bulunduğu komşu ülkelerle egemenlik tartışmaları yaşıyor.

Pekin yönetiminin Güney Çin Denizi'ndeki adalara üs inşa ederek egemenlik hakkı iddiasına, bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor.

Uluslararası kamuoyunda "Paracel" ve "Spratly" olarak bilinen takımadalar, Vietnam tarafından "Hoang Sa" ve "Truong Sa", Çin tarafından ise "Şişa" ve "Nanşa Çündao" olarak adlandırılıyor.

(AA)

'Türk Konseyi'nin mevcut yapısını korumasını istiyoruz'
AB, BM ve ABD'den peş peşe açıklamalar geldi
Soyguncular yakalandı
Hamas, İsrail ile 6 aylık ateşkese varıldığını yalanladı
İran 4 kat artırdı
Döner bıçağı ile saldırdı
Bahçeli, klasik otomobili ile başkent caddelerini gezdi
Siirt'te gri kategoride aranan terörist teslim oldu
'Türkiye'nin politika ve tezlerini Amerikalılara anlatacağız'
MEB: Matematik 9,10, 11. sınıflar için ortak ders, her öğrenci almak zorunda
Halk otobüsünün çarptığı 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
"İskender ve Cengiz Han’ın yapamadığını yapmaya çalışıyor"
Erzurumspor-Fenerbahçe CANLI
130 yıldır kullanılan "kilogram" bugünden itibaren değişti
Beşiktaş, Abdullah Avcı'nın peşinde
YSK'da toplantı bitti, gerekçeli karar bugün açıklanmayacak
Baransu'nun kardeşi ve Dişli'nin oğlu da gözaltına alınanlar arasında
Tek tip askerlik nasıl olacak? İşte madde madde yeni askerlik sistemi
ABD, Basra ve Akdeniz'de çırpındıkça batıyor
Savcı Sayan'dan hodri meydan: İspatlarsanız...
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ