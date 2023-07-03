VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Karadağ'dan Türkiye açıklaması: Ekonomik işbirliğini güçlendireceğiz
Filistinli direnişçiler, işgalci İsrail'e ait zırhlı bir aracı patlattı
Geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden Lizbon Büyükelçisi Karagöz için tören düzenlendi
Eski Başkan Yardımcısı Pence'den, Biden'a suçlama: Felakete yol açtı
Çin'den ABD'ye, "gerilimi artırma" suçlaması
Aladağlar'da tırmanış sırasında ayak bileği kırılan dağcı, askeri helikopterle kurtarıldı
03 Temmuz 2023 Pazartesi 17:30:00 - Güncelleme:03 Temmuz 2023 Pazartesi 17:30:00

Çin'den ABD'ye, "gerilimi artırma" suçlaması

Kaynak: AA

ABONE OL

Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) Merkezi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü Vang Yi, ABD'yi Japonya ve Güney Kore ile Çin arasındaki gerilimi artırmakla suçlarken, bu iki ülkeyi Washington ile ilişkileri konusunda uyardı.

South China Morning Post'un haberine göre, Vang, Çin, Japonya ve Güney Kore arasında Çingdao kentinde düzenlenen üçlü forumda konuştu.

Katılımcılara, "üç ülke arasında yeniden başlama zamanının" geldiğini söyleyen Vang, ABD'yi kastederek "Bölge dışında önemli bir güç, üç komşu arasında gerilimi ve anlaşmazlığı yaymaya çalışıyor." ifadesini kulandı.

Vang, Tokyo ve Seul yönetimlerini, Pekin ile işbirliğini artırmaya davet ederek, "Asya, bizim ortak vatanımız, biz komşuyuz ve hiçbir yere gitmiyoruz." dedi.

Japonya ve Güney Kore'yi ABD ile ilişkileri hakkında uyaran Vang, "Japonya ve Güney Kore'nin, dünyadaki diğer ülkelerle ilişkilerini geliştirmesine saygı duyuyoruz ancak bu ilişki, komşularınızın gelişmesini baltalamak için kullanılmamalı." değerlendirmesinde bulundu.

Etiketler : Çin ABD Çin-ABD Pasifik Çin denizi
Yüzmeyi Türkiye'de öğreniyor

Yüzmeyi Türkiye'de öğreniyor
Bayram İstanbul'da yaşanır

Bayram İstanbul'da yaşanır
Alaçatı'da Lübnan esintisi

Alaçatı'da Lübnan esintisi
Görücü usulü tanışıp evlendi

Görücü usulü tanışıp evlendi
Helallik istedi

Helallik istedi
Ailece tatile çıkacak

Ailece tatile çıkacak
Eşiyle kamera karşısında

Eşiyle kamera karşısında
Kadınların üzerinde güzellik baskısı var

Kadınların üzerinde güzellik baskısı var
Ah keşke tanınmasam!

Ah keşke tanınmasam!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX