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07 Temmuz 2023 Cuma 16:25:00 - Güncelleme:07 Temmuz 2023 Cuma 16:25:00

Çin'den, ABD ile ortaklıkta "gerekli şartlar" koşulu

Kaynak: AA

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ABD'nin, bağımlılık yapan sentetik ağrı kesici fentanil ile mücadele çağrısının Çin tarafından görmezden gelindiğini iddia etmesi üzerine Pekin yönetimi, uyuşturucuyla mücadelede işbirliğinin Washington'ın "gerekli şartları" sağlamasına bağlı olduğunu bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, günlük basın toplantısında ABD'nin uyuşturucuyla mücadele konusundaki suçlamalarına yanıt verdi.

Vang, bağımlılık yapıcı etkisi olan sentetik ağrı kesici fentanilin yapımında kullanılan kimyasalların kaçakçılığına ve üretimine yönelik ABD ile ortak hareket etmenin ancak karşı tarafın "gerekli şartları" sağlamasıyla mümkün olacağını belirtti.

Çin'in uyuşturucuyla mücadele için yürütülen uluslararası işbirliğinde "aktif rol aldığına" dikkati çeken Vang, ülkesinin "uyuşturucuyla mücadele bahanesiyle diğer ülkelere yönelik karalamalara ve tek taraflı yaptırımlara" karşı çıktığının altını çizdi.

ABD'li yetkililer, fentanil yapımındaki kimyasalların üretimi ve satışıyla mücadelede yakın işbirliği çağrılarını Çin'in görmezden geldiğini öne sürmüştü.

ABD Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Narkotik ve Emniyetten Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Todd Robinson, dün yaptığı açıklamada, Pekin yönetimini "son aylarda" uyuşturucuyla mücadelede ABD ile işbirliği yapmamakla itham etmişti.

ABD'DE İLK KEZ ÇİN MERKEZLİ KİMYA ŞİRKETLERİ, FENTANİL KAÇAKÇILIĞIYLA SUÇLANDI

ABD Adalet Bakanlığı, ilk kez fentanil yapımında kullanılan kimyasalların kaçakçılığını yaptıkları iddiasıyla Çin merkezli 4 kimya şirketi ve Çin uyruklu 8 kişi hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Adalet Bakanlığı, söz konusu kişiler ve şirketlere yönelik suçlamaların, Uyuşturucuyla Mücadele Dairesince yürütülen soruşturmalar sırasında fentanil yapımında kullanılan 200 kilogramdan fazla kimyasalın ele geçirilmesinin ardından geldiğini açıklamıştı.

Etiketler : ABD Çin Çin-ABD
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