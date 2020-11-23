Çin'de yeni salgın krizi!

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23 Kasım 2020 Pazartesi 07:12:00 - Güncelleme:23 Kasım 2020 Pazartesi 09:51:00

Çin'deki havalimanında karantinaya alınan 14 bin kişi kaçmaya çalıştı

Kaynak: İHA

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Çin'in Şangay kentinde bulunan Pudong Uluslararası Havalimanı'nda çalışan 1 kişide Covid-19'a rastlanmasının ardından havalimanında bulunan yaklaşık 14 bin kişi zorla karantinaya alındı. Karantinaya alınan yolcular test alanından kaçmaya çalıştı.

Çin'in Şangay Kentinde bulunan Pudong Uluslararası Havalimanı'nda kargo terminalinde çalışan 39 yaşındaki bir çalışanın korona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından tüm havalimanı karantinaya alındı. Yetkililer, havalimanında bulunan yaklaşık 14 bin kişiye test yapmak amacı ile otopark alanına yönlendirerek, havalimanından çıkışları yasakladı.

Yetkililer, havalimanına gelen her yolcuya korona virüs testi yapmaya başlarken, test alanına itilen çok sayıda kişinin görüntüleri ise sosyal medyanın gündemine oturdu. Görüntülerde, vatandaşların çoğunun test alanında çıkmak istediği ve yetkililerin vatandaşları engelledikleri görüldü.

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