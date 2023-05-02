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02 Mayıs 2023 Salı 10:30:00 - Güncelleme:02 Mayıs 2023 Salı 10:30:00

Çin'de yeni kurulan özel şirketlerin sayısı ilk çeyrekte yüzde 10,7 oranında arttı

Kaynak: AA

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Çin'de, yılın ilk çeyreğinde yeni kurulan özel şirketlerin sayısının, geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 10,7 oranında arttığı bildirildi.

Devlet Piyasa Düzenleme İdaresinin verilerine göre, ocak-mart döneminde, 2 milyon 30 bin yeni özel işletme faaliyete geçti.

Yeni kurulan özel şirketlerin sayısı, yıllık yüzde 10,7 oranında artış gösterdi.

Ülkenin göreli az gelişmiş orta ve batı kesimlerinde yeni özel girişimlerin artışı dikkati çekti. Ülkenin orta kesimlerindeki eyaletlerde 519 bin, batıdaki eyalet ve bölgelerde ise 441 bin yeni özel işletme kuruldu.

İki bölgedeki yeni işletme sayısı, görece gelişmiş kuzey, doğu ve güney eyaletlerindekinin toplamına yaklaştı.

Kovid-19 salgınından olumsuz etkilenen konaklama ve yemek hizmetleri endüstrisinde kurulan yeni özel işletme sayısı, yıllık yüzde 35,7, leasing ve iş hizmetleri endüstrisinde ise yüzde 15,5 oranında artış kaydetti.

Çin'de özel şirketlerin sayısı, mart sonu itibarıyla 49 milyonu aşarken, bunlar kayıtlı işletmelerin yüzde 92,3'ünü oluşturdu.

Etiketler : çin özel şirketler işletme
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