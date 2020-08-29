Çin'de restoran binası çöktü en az 13 kişi hayatını kaybetti
Kaynak: İHA
Facia Çin'de yaşandı. Shanxi eyaletinde restoranın da bulunduğu bina çöktü, meydana gelen faciada en az 13 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
Çin’in kuzey kesimindeki Shanxi eyaletindeki Linfen kentine bağlı Chenzhuang köyündeki bir restoran bu sabah 09.40 sıralarında çöktü. Olayın yaşandığı esnada, iki katlı binadaki lokantada yaşlı bir adamın doğum gününü kutlamak için yakınlarıyla bir araya geldiği aktarıldı. İtfaiye ve kurtarma ekipleri hemen olay yerine giderken, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Enkaz altında kalan kişi sayısı bilinmezken, şu ana kadar 43 kişinin kurtarıldığı, 13 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de ağır şekilde yaralandığı bilgisi verildi.
- Çin'de restoran binası çöktü en az 13 kişi hayatını kaybetti
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