Gölete düşen öğrenci otobüsünde bulunan 21 kişi hayatını kaybetti

Çin’in Guizhou eyaletindeki Anshun şehrinde öğrencileri taşıyan bir otobüs gölete düştü. Bariyerlere çarparak gölete düşen otobüsün içerisinde bulunan 21 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Otobüsteki yolcu sayısının henüz bilinmediği 15 kişinin ise yaralandığı açıklandı. Otobüstekilerin lise öğrencisi olduğu belirtiliyor. Feci kazanın ardından yayınlanan görüntülerde yoldan çıkan otobüsün gölete uçtuğu görülüyor.