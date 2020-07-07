  • BIST
    118783
  • Dolar
    6,8666
  • Euro
    7,7554
  • Altın
    392,4510
İstanbul
22 / 31
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Balıkesir'in plajları güvenli
Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Türkiye ile kendi aramızda çözeriz
"Sema Mukabeleleri" başlıyor
Gölete düşen öğrenci otobüsünde bulunan 21 kişi hayatını kaybetti
Sakarya'daki patlamaya ilişkin havai fişek fabrikasının 2 sahibine gözaltı
TESK'ten 'elektrik faturalarında indirim' talebi
Almanya, Fransa, Mısır ve Ürdün'den İsrail'in ilhak planına tepki
Sakarya'daki fabrika patlamasında 2 kişi daha gözaltına alındı
Merkez Bankası'ndan yeni hamle: Zorunlu karşılıklara ödenen faiz indirilecek
Rusya'dan İngiltere'nin yaptırım kararına sert yanıt!
İran'da son 24 saatte 200 kişi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi
Güney Amerika, Hint alt kıtası ve Rusya, Kovid-19'un yeni yayılma alanları haline geldi
Her yolu deniyorlar! Türkiye'ye gelmek için hastaneye yatan bile var
"Başka ülkelerin Türkiye gibi büyükelçileri çağırarak önlemleri anlattığını zannetmiyorum"
Türkiye-Kosova ilişkileri Kovid-19 pandemisi döneminde ivme kazandı
Karagöl ziyaretçi akınına uğruyor
Boşnak Ulusal Konseyinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mektubu
Gelibolu'da tarlaları yanan köylülerin üzüntüsü
Yüzyılın cerrahı Prof. Dr. Gazi Yaşargil 95 yaşında
Karagöl ziyaretçi akınına uğruyor
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan "Arya" açıklaması
Esenyurt'ta yeni rekor! Polis say say bitiremedi
AB ekonomisi Kovid-19 nedeniyle küçülecek
Kuzey Kore: ABD ile görüşme niyetimiz yok
07 Temmuz 2020 Salı 14:35:00 - Güncelleme:07 Temmuz 2020 Salı 14:35:00

Çin'de gölete düşen öğrenci otobüsünde bulunan 21 kişi hayatını kaybetti

Kaynak: IHA

ABONE OL

Çin'de öğrencileri taşıyan bir otobüs yol kenarındaki bariyerlere çarparak gölete düştü. Feci kazada 21 kişinin hayatını kaybettiği 15 kişinin yaralandığı açıklandı.

Çin’in Guizhou eyaletindeki Anshun şehrinde öğrencileri taşıyan bir otobüs gölete düştü. Bariyerlere çarparak gölete düşen otobüsün içerisinde bulunan 21 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Otobüsteki yolcu sayısının henüz bilinmediği 15 kişinin ise yaralandığı açıklandı. Otobüstekilerin lise öğrencisi olduğu belirtiliyor. Feci kazanın ardından yayınlanan görüntülerde yoldan çıkan otobüsün gölete uçtuğu görülüyor.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER