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10 Temmuz 2023 Pazartesi 12:51:00 - Güncelleme:10 Temmuz 2023 Pazartesi 12:51:00

Çin'de anaokulunda bıçaklı saldırıda 3'ü çocuk 6 kişi öldü

Kaynak: AA

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Çin'in güneydoğusundaki Guangdong eyaletinde bir anaokulunda gerçekleşen bıçaklı saldırıda ilk belirlemelere göre 3'ü çocuk 6 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

BBC'nin haberine göre, polis, anaokulunda yerel saatle 07.40'ta saldırı gerçekleştiğini bildirdi.

Söz konusu bıçaklı saldırıda 3'ü çocuk 6 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Polis, 25 yaşındaki saldırganın yakalandığını ve saldırının nedeninin araştırıldığını aktardı.

Etiketler : anaokulu Polis Çin
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