Çin'de 8, Güney Kore'de 62 yeni Kovid-19 vakası görüldü

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 8 Kovid-19 vakasına rastlandı.

Çin ana karasında son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı yaşanmazken, toplam vaka sayısı ise 83 bin 602'ye çıktı.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de, bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Ülkede, Kovid-19 tespit edilen 78 bin 648 kişi iyileşti.

GÜNEY KORE'DE KOVİD-19 VAKA SAYISI 13 BİN 479'A YÜKSELDİ



Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (KCDC) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 43'ü yurt dışı kaynaklı 62 vaka tespit edildi.

Yeni tespit edilen yurt içi kaynaklı vakalardan 13'ü mayıstan bu yana salgının merkez üssü haline gelen başkent Seul ve çevresinde görüldü.

Toplam vaka sayısının 13 bin 479'a çıktığı Güney Kore'de, bugüne kadar Kovid-19 tespit edilen 12 bin 204 kişi iyileşti.

Son eklenen vakalarla Güney Kore'de yurt dışı kaynaklı toplam Kovid-19 vakası sayısı 1872'ye ulaştı.

Ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle can kaybı yaşanmazken, bugüne kadar virüs nedeniyle 289 kişi hayatını kaybetti.

Artan vakalar üzerine Güney Kore genelinde kiliselerde düzenli ibadet hizmetleri dışında toplantılar düzenlenmesine yasaklama getirilmişti.

Başkent Seul ve çevresinde, bazı gece kulüpleri ve kiliselere gidenler ve bir e-ticaret şirketinin antreposunda çalışanlar arasında görülen yeni vakalar, son dönemde kentte salgının ivme kazanmasına yol açmıştı.

GÜNEY KORE, KOVİD-19 YÖNÜNDEN YÜKSEK RİSKLİ ÜLKELERDEN GELEN YABANCILARDAN NEGATİF VİRÜS TESTİ KANITI İSTEYECEK



Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore'de bugünden itibaren, ülkeye Kovid-19 yönünden yüksek riskli olduğu belirtilen ülkelerden gelen yabancıların, virüs test sonuçlarının negatif olduğunu gösteren belge sunmaları istenecek.

Ülkelerdeki Güney Kore büyükelçiliklerinin internet sitelerine göre, yüksek riskli ülkeler arasında Bangladeş, Pakistan, Kazakistan ve Kırgızistan yer alıyor.

Bu 4 ülkeden Güney Kore'ye gelen yabancı uyrukluların, Kovid-19 test sonuçlarının negatif olduğunu kanıtlayan, son 48 saat içinde verilmiş belgeler sunmaları ve bu belgelerin, Güney Kore diplomatik misyonları tarafından seçilen tıbbi kurumlardan ve test merkezlerinden verilmiş olması gerekiyor.

Ülkede yurt dışı kaynaklı Kovid-19 vaka sayılarının artmaya devam etmesi halinde, hükümetin, söz konusu gerekliliği diğer 11 ülkeye genişleteceği kaydedildi.