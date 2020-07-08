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08 Temmuz 2020 Çarşamba 09:51:00 - Güncelleme:08 Temmuz 2020 Çarşamba 09:51:00

Çin'de 7, Güney Kore'de 63 yeni Kovid-19 vakası görüldü

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Yeni tip koronavirüs salgınında son 24 saatte Çin ana karasında 7, Güney Kore'de 63 yeni vaka tespit edildi.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 7 Kovid-19 vakasına rastlandı.

Çin ana karasında son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı olmazken, toplam vaka sayısı 83 bin 572'ye çıktı.

Yeni tip koronavirüs salgınının ortaya çıktığı Çin'de, bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Ülkede, Kovid-19 tespit edilen 78 bin 548 kişi iyileşti.

GÜNEY KORE’DE KOVİD-19 VAKA SAYISI 13 BİN 244'E YÜKSELDİ

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 33'ü yurt dışı kaynaklı 63 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Toplam vaka sayısının 13 bin 244'e çıktığı Güney Kore'de, bugüne kadar Kovid-19 tespit edilen 11 bin 970 kişi iyileşti.

Son eklenen vakalarla, Güney Kore'de yurt dışı kaynaklı toplam Kovid-19 vaka sayısı 1747'ye ulaştı.

Ülkede, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle can kaybı olmazken, bugüne kadar toplam 285 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Yerel kaynaklı 30 yeni vakadan 7'si başkent Seul'e 330 kilometre uzaklıktaki Gwangju şehrinde görülürken, Gwangju'daki bir Budist tapınağıyla bağlantılı toplam vaka sayısının 92'ye yükseldiği kaydedildi.

Eğitim Bakanlığı, hafta başında, bir ilkokul öğrencisinin Kovid-19 test sonucunun pozitif çıkması üzerine Gwangju'un Buk Ward bölgesinde, üniversite sınavlarına hazırlanan lise son sınıf öğrencileri hariç tüm sınıflar için okulların bir hafta kapalı olacağını açıklamıştı.

Başkent Seul ve çevresinde, bazı gece kulüpleri ve kiliselere gidenler ve bir e-ticaret şirketinin antreposunda çalışanlar arasında görülen yeni vakalar, son dönemde kentte salgının ivme kazanmasına yol açmıştı.

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