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10 Ağustos 2020 Pazartesi 10:37:00 - Güncelleme:10 Ağustos 2020 Pazartesi 10:37:00

Çin'de 49, Güney Kore'de 28 yeni koronavirüs vakası görüldü

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Son 24 saatte Çin ana karasında 49, Güney Kore'de 28 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte 35’i yurt dışı kaynaklı 49 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Yurt içi kaynaklı 14 vakanın tamamı Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde saptandı. Bölgede bugüne dek 2 bin 169 vaka görülürken, virüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı. Virüs bulaşan 2 bin 37 kişi iyileşirken, 1'inin durumu kritik 132 hasta tıbbi gözetim altında tutuluyor.

Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yurt içi kaynaklı ilk vakaya 16 Temmuz'da rastlanmıştı. Bölgenin başkenti Urumçi'de yurt dışına seyahat etmemiş bir fabrika işçisinde Kovid-19 tespit edilmesi üzerine tedbir olarak bölgeden diğer kentlere uçuşlar sınırlandırılmıştı.

Toplam vaka sayısının 84 bin 668’e çıktığı Çin'de, 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Bugüne kadar virüse yakalanan 79 bin 232 kişinin iyileştiği ülkede, 41’inin durumu ciddi olmak üzere 802 hasta halen tedavi görüyor.

GÜNEY KORE

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (KCDC) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 11'i yurt dışı kaynaklı 28 Kovid-19 vakası tespit edilirken, virüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı.

Ülkede toplam vaka sayısı 14 bin 626’ya çıkarken, can kaybı sayısı 305'te kaldı. Bugüne dek Kovid-19 testi pozitif çıkan 13 bin 658 kişi iyileşti.

Güney Kore'de 16’sının durumu ciddi olmak üzere 663 hasta halen tedavi görüyor.

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