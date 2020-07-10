  • BIST
    114173
  • Dolar
    6,8662
  • Euro
    7,7556
  • Altın
    398,8050
İstanbul
22 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Yunanistan'da gösterilere sınırlama geliyor
Kovid-19'dan Brezilya'da 1220, Meksika'da 730, Hindistan'da 475 kişi öldü
Çin'de 4, Güney Kore'de 45 yeni Kovid-19 vakası görüldü
Kars'ta veterinere giden 3 aylık buzağı maske taktı
Sağlık Bakanlığı revize etti! Berber, kuaför ve marketlerle ilgili güncelleme
Rusya ve Çin'in vetosune tepki gösterdiler: Açlıktan ölürüz
Prens'i panikleten olay! Konuşurken yere yığıldı
Kırmızı bültenle aranan firari eski hakim Menekşe Uyar yakalandı
Zeytin Dalı bölgesinde 6 terörist daha gözaltına alındı!
25 kadından ünlü sokak sanatçısı Wilfrid A için suç duyurusu
Terör örgütü PKK/KCK'nın toplum yapılanmasına operasyon
Van Gölü'nde batan tekneden çıkarılan ceset sayısı 16'ya çıktı
AB'den ABD'ye idam cezası tepkisi
Geçici vergide yeniden değerleme oranı yüzde 2,10 oldu
9 yaşındaki çocuğun midesinden 42 mıknatıs topu çıktı
CHP'li belediyeden Sülün Osman taktiği... Vatandaşın yerini belediyenin diye kiraya vermeye çalıştıl ...
FETÖ'nün örgüt şeması deşifre! Örümcek ağı gibi sarmışlar
Havai fişekle ilgili radikal kararlar masada
Nihat Özdemir: 2010/11 şampiyonu Fenerbahçe
İşsizlik rakamları açıklandı
İşsizlik rakamları açıklandı!
Kredi kartı limitleri 2 bin TL'ye yükseltildi
Korkutan tablo! Vatandaş normalleşmeyi yanlış anladı
ABD'de rekor üstüne rekor!Onlarca ülkenin toplamından daha fazla
10 Temmuz 2020 Cuma 11:54:00 - Güncelleme:10 Temmuz 2020 Cuma 11:54:00

Çin'de 4, Güney Kore'de 45 yeni Kovid-19 vakası görüldü

Kaynak: AA

ABONE OL

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Çin ana karasında 4, Güney Kore'de 45 yeni vaka tespit edildi.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 4 Kovid-19 vakasına rastlandı.

Çin ana karasında son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı olmadı, toplam vaka sayısı ise 83 bin 585'e çıktı.

Yeni tip koronavirüs salgınının ortaya çıktığı Çin'de, bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Ülkede, Kovid-19 tespit edilen 78 bin 609 kişi iyileşti.

Güney Kore’de Kovid-19 vaka sayısı 13 bin 338'e yükseldi

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (KCDC) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 23'ü yurt dışı kaynaklı 45 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Toplam vaka sayısının 13 bin 338'e çıktığı Güney Kore'de, bugüne kadar Kovid-19 tespit edilen 12 bin 65 kişi iyileşti.

Son eklenen vakalarla Güney Kore'de yurt dışı kaynaklı toplam Kovid-19 vaka sayısı 1791'e ulaştı.

Ülkede, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybetmesiyle, virüse bağlı toplam can kaybı 288'e yükseldi.

KCDC Direktörü Jeong Eun-kyeong, yaptığı açıklamada, başkent Seul ve çevresinde görülen Kovid-19 vaka sayısının kısmen düştüğünü ancak Daejeon ve Gwangju şehirlerinde, kapıdan satış ve kalabalık ortamlar nedeniyle virüs vakalarında artış yaşandığını belirtti.

Artan vakalar üzerine Güney Kore'de bugünden itibaren, ülke genelinde kiliselerde düzenli ibadet hizmetleri dışında toplantılar düzenlenmesine yasaklama getirilmeye başlandı.

Eğitim Bakanlığı, hafta başında, bir ilkokul öğrencisinin Kovid-19 test sonucunun pozitif çıkması üzerine Gwangju'un Buk Ward bölgesinde, üniversite sınavlarına hazırlanan lise son sınıf öğrencileri hariç tüm sınıflar için okulların 1 hafta kapalı olacağını açıklamıştı.

Başkent Seul ve çevresinde, bazı gece kulüpleri ve kiliselere gidenler ve bir e-ticaret şirketinin antreposunda çalışanlar arasında görülen yeni vakalar, son dönemde kentte salgının ivme kazanmasına yol açmıştı.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER