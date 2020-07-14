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14 Temmuz 2020 Salı 10:24:00 - Güncelleme:14 Temmuz 2020 Salı 10:24:00

Çin'de 3, Güney Kore'de 33 yeni Kovid-19 vakası görüldü

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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Çin ana karasında 3, Güney Kore'de 33 yeni vaka tespit edildi.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 3 Kovid-19 vakasına rastlandı.

Çin ana karasında son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı yaşanmazken, toplam vaka sayısı ise 83 bin 605'e çıktı.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de, bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Ülkede, Kovid-19 tespit edilen 78 bin 674 kişi iyileşirken, virüs nedeniyle tedavisi süren aktif vaka sayısı da 297 olarak açıklandı.

GÜNEY KORE'DE KOVİD-19 VAKA SAYISI 13 BİN 512'YE YÜKSELDİ

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (KCDC) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 19'u yurt dışı kaynaklı 33 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Yeni tespit edilen yurt içi kaynaklı 14 yeni vakadan 11'i, mayıstan bu yana salgının merkez üssü haline gelen başkent Seul ve çevresinde görüldü.

Toplam vaka sayısının 13 bin 512'ye çıktığı Güney Kore'de, bugüne kadar Kovid-19 tespit edilen 12 bin 282 kişi iyileşti.

Son eklenen vakalarla Güney Kore'de yurt dışı kaynaklı toplam Kovid-19 vakası sayısı 1891'e ulaştı.

Ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle can kaybı yaşanmazken, bugüne kadar virüs nedeniyle 289 kişi hayatını kaybetti.

Başkent Seul ve çevresinde, bazı gece kulüpleri ve kiliselere gidenler ve bir e-ticaret şirketinin antreposunda çalışanlar arasında görülen yeni vakalar, son dönemde kentte salgının ivme kazanmasına yol açmıştı.

Güney Kore'de dünden itibaren ülkeye, Kovid-19 yönünden yüksek riskli olduğu belirtilen Bangladeş, Pakistan, Kazakistan ve Kırgızistan gelen yabancılar için virüs test sonuçlarının negatif olduğunu gösteren, son 48 saat içinde verilmiş belge sunmaları şartı getirilmişti. Ülkede yurt dışı kaynaklı Kovid-19 vaka sayılarının artmaya devam etmesi halinde, hükümetin, söz konusu uygulamayı 11 ülkeye daha genişleteceği belirtilmişti.

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