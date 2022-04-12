Çin'de 24 bin 567, Hong Kong'da 1407 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte hastalık belirtisi gösteren 1272, hastalık belirtisi göstermeyen 23 bin 295 vaka saptandı.

Çinli sağlık yetkilileri, Kovid-19 testi pozitif olduğu halde hastalık belirtisi göstermeyen vakaları genel toplama dahil etmiyor.

Son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 21 vakanın kayıtlara geçtiği Çin'de hayatını kaybeden olmadı.

Şanghay'daki kapanma sürüyor

Ülkenin en büyük şehri Şanghay, en fazla vakanın görüldüğü yer oldu. Eyalet statüsünde müstakil yönetime sahip kentte son 24 saatte hastalık belirtisi gösteren 994, hastalık belirtisi göstermeyen 22 bin 348 vaka kaydedildi.

Devlet Konseyi Hastalık Önleme ve Kontrol Mekanizması, kentteki 9 merkez ilçenin vaka sayılarına göre sektörlere ayrılacağını ve salgın tedbirlerinin kademeli uygulanmaya başlanacağını bildirdi.

Yeni düzenlemeyle düşük riskli bölgeler "kontrol bölgesi", orta riskli bölgeler "yakın kontrol bölgesi" ve yüksek riskli bölgeler "önleme bölgesi" olarak adlandırılacak.

Son 14 günde vaka kaydedilmeyen yerleşimler düşük riskli kontrol bölgesi kabul edilirken vatandaşların bölge içinde serbest dolaşımına izin verilecek fakat yakın kontrol ve önleme bölgelerine girmesine izin verilmeyecek.

Şanghay'da artan vakalar nedeniyle 28 Mart'ta ilan edilen kademeli kapanma, vakaların azalmaması nedeniyle tüm şehirde belirsiz süreyle uzatılmıştı.

Sağlık yetkilileri, nüfusu 26 milyonu aşan kentte 14 gün vaka görülmeyen bölgelerde sokağa çıkma yasaklarının kaldırılacağını açıklamıştı.

Kentte kapanma tedbirlerinin uzaması nedeniyle gıda, ilaç, ihtiyaç malzemesi dağıtımı ve bakım hizmetlerinde sıkıntılar yaşanıyor.

Guangcou'da tedbirler artırıldı

Öte yandan ülkenin en büyük kentlerinden 18 milyon nüfuslu Guangcou'da da dün 31 vaka tespit edilmesinin ardından merkez ilçelerden Tienhı'da karantina tedbirlerinin uygulanmasına karar verildi.

İlçede eğlence merkezleri, barlar, internet kafeler, oyun salonları, güzellik salonları ve spalar 12-18 Nisan tarihlerinde kapatılırken, sinema, spor salonu, tiyatro ve kültür merkezlerine, etkinliklerini yüzde 50 kapasiteyi aşmadan sürdürme talimatı verildi.

Guangdong eyaletinin merkezi olan kentte geçen hafta yeni ortaya çıkan vakalar nedeniyle toplu testlerin yapılması kararlaştırılmış, tüm ilk ve orta dereceli okullarda yüz yüze eğitime ara verilmişti.

Vatandaşların kentten çıkışları yalnızca "zorunlu ihtiyaç" ile sınırlandırılırken seyahat edeceklerden ayrılışlarından 48 saat öncesinde negatif test sonucu bildirmeleri istenmişti.

Cilin'de 769 vaka

Kuzeybatıdaki Cilin eyaleti de bir ayı aşkın süredir devam eden salgın dalgasını kontrol etmeye çalışıyor. Eyalette son 24 saatte hastalık belirtisi gösteren 171, hastalık belirtisi göstermeyen 598 vaka saptanırken, 7,5 milyon nüfuslu Çangçun ve 4,5 milyon nüfuslu Cilin kentlerinde kapanma devam ediyor.

Çin'de son haftalarda hastalığa dönüşen ve dönüşmeyen vaka sayısı arasında farkın giderek açıldığı dikkati çekiyor. Bunun, bulaşıcılığı yüksek fakat hastalık tablosu hafif Omicron varyantının yayılmasının sonucu olduğu değerlendiriliyor.

Kovid-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne kadar 166 bin 849 vaka tespit edildi, 4 bin 638 kişi öldü.

Hong Kong'da 1407 vaka

Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde ise Kovid-19'un Omicron varyantına bağlı yerel kaynaklı vakaların yol açtığı 5. dalganın etkisi azalarak sürüyor.

Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, kentte son 24 saatte 1407 Kovid-19 vakası tespit edildi. Vaka sayısı 8 Şubat'tan bu yana ilk kez 1500'ün altına düştü.

Son 24 saatte virüs nedeniyle 57 kişinin hayatını kaybettiği kentte, Omicron vakalarının tetiklediği salgında yılbaşından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 8 bin 614'e çıktı.

Yaklaşık 7,6 milyon nüfuslu Hong Kong'da bugüne dek 1 milyon 191 bin 590 vaka görüldü.

Omicron vakaları, "sıfır vaka" stratejisi için sınamaya dönüştü

Bulaşıcılığı yüksek Omicron varyantının ortaya çıkardığı tablo, Çin'in Kovid-19'a karşı "sıfır vaka" stratejisi için sınamaya dönüştü.

Kovid-19 vakalarını ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen strateji; karantina, seyahat kısıtlamaları, toplu testler gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri gerektiriyor. Tedbirler, hayatın olağan akışına müdahale ve maliyeti açısından zaman zaman tartışmalara yol açıyor.

Diğer ülkeler Kovid-19'a karşı salgın koruma tedbirlerini büyük ölçüde kaldırıp normalleşmeye giderken Çin'in mücadele stratejisini zaman içinde nasıl uyarlayacağı hala belirsizliğini koruyor.