  • BIST
    1135.55
  • Dolar
    6,9784
  • Euro
    8,2037
  • Altın
    439,4200
İstanbul
21 / 31
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Koronavirüste son durum: Dünya genelinde vaka sayısı 1 milyon 700 bini aştı
Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1595 Meksika'da 485 Hindistan'da 775 kişi öldü
ABD'nin ham petrol stokları sert düştü
Çin'de 105, Güney Kore'de 18 yeni Kovid-19 vakası görüldü
Japonya'da restoranda gaz sıkışması sonucu patlama: 1 ölü, 17 yaralı
Avustralya'da Kovid-19'dan can kaybı ve vaka sayılarında rekor artış
Husiler BAE destekli bir taburun saflarına katıldığını duyurdu
Katar'dan Suudi Arabistan'ın DTÖ'nün raporunu istinafa götürmesine eleştiri
İYİ Partili vekilin skandallarına tahammül edemediler! Topluca istifa ettiler
İğrenç detaylar: Vekilden kan donduran tecavüz tuzağı! HDP'den mağdur kadına şok cevap
FETÖ'den hayat karartan defile işkencesi
ABD'den katil Esed'e bir yaptırım daha! Bu kez oğlunu da vurdu
CHP, PKK'ya toprak vererek diyet borcunu ödeyecek
Sosyal medya devleri Meclis'e hesap verdi
İçişleri Bakanı Soylu trafik denetimine katıldı
Anadolu Otoyolu'nda bayram tatili yoğunluğu
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne ziyaretler sürüyor
Türkiye'de son 24 saatte yaşananlar...
Koronavirüs salgınında son 24 saat
"Sağlığımızı ve ekonomimizi korumak için önemli yeni bir aşamaya girdik"
Bakan Pakdemirli mısır alım fiyatını açıkladı
Fed politika faizini sabit tuttu
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu'ndan küme düşmenin kaldırılmasına tepki
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Özdemir'den kupa finalinin ardından açıklama
30 Temmuz 2020 Perşembe 09:23:00 - Güncelleme:30 Temmuz 2020 Perşembe 09:23:00

Çin'de 105, Güney Kore'de 18 yeni Kovid-19 vakası görüldü

Kaynak: AA

ABONE OL

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Çin ana karasında 105, Güney Kore'de 48 yeni vaka tespit edildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Çin ana karasında 105, Güney Kore'de 48 yeni vaka tespit edildi.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 3'ü yurt dışı irtibatlı 105 Kovid-19 vakasına rastlandı.

Yurt içi kaynaklı 102 yeni vakadan 96'sı Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde, 5'i Liaoning eyaletinde, biri de başkent Pekin'de tespit edildi.

Çin ana karasında son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı yaşanmazken, toplam vaka sayısı ise 84 bin 165'e çıktı.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de, bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Ülkede, Kovid-19 tespit edilen 78 bin 957 kişi iyileşirken, virüs nedeniyle tedavisi süren aktif vaka sayısı da 574 olarak açıklandı.

Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde, yurt içi kaynaklı ilk vakaya 16 Temmuz'da rastlanmıştı. Bölgenin başkenti Urumçi'de yurt dışına seyahat etmemiş bir fabrika işçisinde Kovid-19 tespit edilmesi üzerine tedbir olarak bölgeden diğer kentlere uçuşlara sınırlama getirilmişti.

Güney Kore'de Kovid-19 vaka sayısı 14 bin 269'a yükseldi

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (KCDC) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 11'i yurt dışı irtibatlı 18 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Böylece, Güney Kore'de, bir günde 17 yeni Kovid-19 vakasının görüldüğü 22 Haziran'dan bu yana en düşük günlük vaka artışı kaydedildi.

Yeni vakalarla ülkede, yurt dışı kaynaklı toplam vaka sayısı 2 bin 374'e yükseldi.

Yurt içi kaynaklı 7 yeni vaka, mayıstan bu yana salgının merkez üssü haline gelen başkent Seul ve çevresinde kaydedildi.

Toplam vaka sayısının 14 bin 269'a çıktığı Güney Kore'de, şimdiye kadar Kovid-19 tespit edilen 13 bin 132 kişi iyileşti.

Ülkede son 24 saatte Kovid-19'a bağlı can kaybı olmazken, bugüne kadar virüs nedeniyle 300 kişi hayatını kaybetti.

Başkent Seul ve çevresinde, bazı gece kulüpleri ve kiliselere gidenler ve bir e-ticaret şirketinin antreposunda çalışanlar arasında görülen yeni vakalar, son dönemde kentte salgının ivme kazanmasına yol açmıştı.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER