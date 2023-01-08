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08 Ocak 2023 Pazar 15:20:00 - Güncelleme:08 Ocak 2023 Pazar 15:20:00

Çin, yurt dışından gelen yolcuların Kovid-19 test numunelerinde DNA incelemesi yapacak

Kaynak: AA

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Çin, Kovid-19 tedbirlerinin gevşetilmesiyle bugünden itibaren sınırlarını açarken yurt dışından gelen yolculardan pozitif olanların test numunelerinin virüs varyantlarının belirlenmesi için analiz edileceğini bildirdi.

Devlet Konseyine bağlı Müşterek Önleme ve Kontrol Mekanizmasının açıkladığı yeni kontrol protokolüne göre, virüs mutasyonlarının takibi için, yurt dışından gelen yolcular ile hava ve deniz limanlarındaki personelin test numunelerinin DNA analizi için hastanelerden ve kliniklerden toplanması istendi.

Yeni protokolde Kovid-19 tedavisi gören ayakta hastaların, ağır vakaların ve virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin numunelerinin, olası yeni varyantların ivedilikle tespit edilebilmesi için Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine bağlı Viroloji Enstitüsüne zamanında iletilmesi istendi.

Ulusal Sağlık Komisyonu, Kovid-19'un 8 Ocak'tan itibaren "A kategorisi salgın hastalık" olarak ele alınmasına son verileceğini, Sınır Sağlığı ve Karantina Yasası uyarınca uygulanan kısıtlamaların kaldırılacağını duyurmuştu.

Yeni uygulamayla yurt dışından gelen yolcuların, seyahat öncesi Çin'in büyükelçilik ve konsolosluklarından sağlık kodu almak zorunda olmayacağı, varışlarında pozitif olsalar dahi merkezi karantinada tutulmayacakları bildirilmişti.

Yurt dışından gelen yolcular bugünden itibaren karantina zorunluluğu olmadan ülkeye giriş yapabilecek. Yolcuların, seyahatlerinden 48 saat önce yapılmış PCR testinin negatif sonucunu ibraz etmeleri gerekiyor.

Varışta test uygulaması da kaldırılırken yalnızca yüksek ateş ve hastalık belirtisi gösteren yolculardan antijen testi yapmaları istenecek. Testleri pozitif olanlar arasında hafif ve orta düzeyde semptom gösterenlere evlerinde karantinada kalmaları, ağır belirti gösterenlere ise hastanede tedavi görmesi tavsiye edilecek.

PEKİN, ÇİN'DEN GELECEK YOLCULARA TEDBİR ALINMASINA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Çin'in geçen ayın başında Kovid-19 tedbirleri gevşetmesinin ardından ülkedeki artan vakalar ve kitlesel yayılmadan endişe duyan çok sayıda ülke, Çin'den gelecek yolculara yönelik kontrol tedbirleri alma kararı almıştı.

Yolculara test uygulanması, pozitif olanların karantinada tutulması veya sağlık durumlarının izlenmesi, varyantların takibi için test ve atık numunelerinin analiz edilmesini içeren tedbirler Pekin yönetiminin tepkisine sebep olmuştu.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, önlemlerden bazılarının "orantısız" ve "kabul edilmez" olduğunu, bilimsel temeli olmadığını belirterek, "Farklı durumlara yanıt olarak, karşılıklılık esasına göre, mukabil tedbirler alacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Etiketler : çin kovid19 numune test yolcu
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