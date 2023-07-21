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Çin ve Tayvan arasındaki gerilim tırmanıyor! Tayvan: Çin'e ait 26 uçak ve 7 deniz aracı tespit edildi
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21 Temmuz 2023 Cuma 17:04:00 - Güncelleme:21 Temmuz 2023 Cuma 17:04:00

Çin ve Tayvan arasındaki gerilim tırmanıyor! Tayvan: Çin'e ait 26 uçak ve 7 deniz aracı tespit edildi

Kaynak: AA

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Tayvan Savunma Bakanlığı, Çin'in, ada etrafına 26 uçak ve 7 deniz aracı gönderdiğini duyurdu.

Savunma Bakanlığı açıklamasında, Çin Halk Kurtuluş Ordusu'na (ÇHKO) ait 26 uçak ve 7 deniz aracının geçen 24 saat içinde Tayvan civarında tespit edildiğini bildirildi.

Uçaklardan 13'ünün Tayvan Boğazı'nı geçtiği ya da Tayvan'ın "Hava Savunma Tanımlama Sahası" (ADIZ) ilan ettiği bölgeye giriş yaptığı kaydedildi.

Bakanlık, durumun yakından takip edildiği bilgisini paylaştı.

19 Temmuz'da ise ÇHKO'ya ait 10 askeri hava aracı ve 7 askeri deniz aracının, Tayvan'ın hava savunma tanımlama sahası ilan ettiği bölgeye girdiği açıklanmıştı.

ÇİN VE TAYVAN ARASINDAKİ TARTIŞMALAR

Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulduğu 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık hala sürüyor.

Pekin, "Tek Çin" ilkesini vurgulayarak Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile diplomatik ilişkileri kesmesini şart koşuyor.

Etiketler : Tayvan Çin Çin-Tayvan
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